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Самый большой сап и костюмированный заплыв ждут томичей на озере Боярском

Город, Конкурсы и акции, Отдых, Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, интересные новости томска сапборды фестиваль на воде Самый большой сап и костюмированный заплыв ждут томичей на озере Боярском

В воскресенье, 6 июля, рядом с селом Тимирязево на озере Боярском пройдёт фестиваль сапбординга. Его участников ждёт костюмированный заплыв, роспись SUP-досок, мастер-классы и показ самого большого сапа в Томске, рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль проходит второй год подряд. В этот раз мероприятие приурочено к Дню семьи, а из программы убрали соревновательную часть. Фестиваль бесплатный и открыт для всех от новичков до уверенных райдеров. На нём томичи увидят самый большой сапборд в городе длиной более четырёх метров и шириной метр.

Участвовать могут и те, кто не катается на сап-борде: на берегу организуют зоны мастер-классов, выставку премиальных досок, фудкорты и диджей-сет.

Региональный департамент спорта сообщает, что для участия в костюмированном заплыве необходима регистрация и своя SUP-доска.

Мероприятие стартует 6 июля в 12:00 на озере Боярском.

Посмотреть, как прошёл фестиваль в прошлом году можно в нашем фоторепортаже.

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