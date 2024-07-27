В Томске впервые прошел фестиваль сапбординга

27 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 27 июля, на Белом озере Томска впервые прошел фестиваль сапбординга. Участников ждали массовый заплыв и гонки на сапах, а зрителей — мастер-классы по йоге на воде и фитнесу. Завершилось мероприятие костюмированным заплывом и награждением авторов лучших костюмов.

«Пираты», «тигры», «сотрудники ДПС» и очень много солнца — в фоторепортаже Савелия Петрушева:

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