В Томске впервые прошел фестиваль сапбординга
27 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Сегодня, 27 июля, на Белом озере Томска впервые прошел фестиваль сапбординга. Участников ждали массовый заплыв и гонки на сапах, а зрителей — мастер-классы по йоге на воде и фитнесу. Завершилось мероприятие костюмированным заплывом и награждением авторов лучших костюмов.
«Пираты», «тигры», «сотрудники ДПС» и очень много солнца — в фоторепортаже Савелия Петрушева:
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