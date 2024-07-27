18+
18+
Город, Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Фото дня, томск новости интересное сап сапбординг аренда сапов афиша спорт В Томске впервые прошел фестиваль сапбординга
РЕКЛАМА

В Томске впервые прошел фестиваль сапбординга

Сегодня, 27 июля, на Белом озере Томска впервые прошел фестиваль сапбординга. Участников ждали массовый заплыв и гонки на сапах, а зрителей — мастер-классы по йоге на воде и фитнесу. Завершилось мероприятие костюмированным заплывом и награждением авторов лучших костюмов.

«Пираты», «тигры», «сотрудники ДПС» и очень много солнца — в фоторепортаже Савелия Петрушева:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Движение на трех участках в Томске откроют только к выходным

9 июля 2024
Томские новости

Томские хирурги впервые пересадили кожу подростку, в которого ударила молния

25 июля 2024
Томские новости

Компанию «Томскэнергосбыт» возглавила гендиректор информационно-расчетного центра

8 июля 2024
Томские новости

Жители домов на 15 улицах Томска остались без воды из-за аварии

3 июля 2024
Еда

Вкус лета. Большой гид по томским верандам 30+

10 июля 2024
Томские новости

Команда «Томскнефти» — серебряный призёр Городского молодёжного турнира Стрежевого

27 июня 2024
Томские новости

«Ростелеком» оцифровал еще одну томскую многоэтажку

28 июня 2024
Томские новости

Оперный open-air над Невой: «Ростелеком» поддержал самый масштабный музыкальный проект Петербурга «Классика на Дворцовой»

29 июня 2024
Томские новости

На днях томичей ждут дожди, грозы и град

30 июня 2024