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В Томской области продлили особый противопожарный режим

Город, Лесные пожары, Томские новости, лесные пожары горит огонь интересные новости Томска В Томской области продлили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Томской области продлили до 31 июля. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Мазур.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, причиной продления стало повышение пожарной опасности в регионе.

В период действия особого противопожарного режима категорически запрещается использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах, населенных пунктах, на объектах экономики и инфраструктуры. Под запретом все действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

Также вводится ограничение на использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи них.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Томской области ликвидированы 174 лесных пожара на общей площади 2433,57 га. Причинами возгораний послужили несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах (92 случая), грозы (80), переход огня с линейных объектов (2).

Напомним, особый противопожарный режим в Томской области начал действовать 6 июня.

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