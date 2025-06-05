Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Томской области

5 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С завтрашнего дня, 6 июня, в Томской области вводится особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца месяца, а при необходимости будет продлен. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Мазур, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

— В этом году у нас в регионе произошло уже 95 лесных пожаров на общей площади свыше 680 га. В абсолютном большинстве случаев (81) причиной возгораний стало несоблюдение жителями правил пожарной безопасности в лесах. А потому особый противопожарный режим вводит дополнительные требования: нельзя использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и населённых пунктах, на объектах экономики и инфраструктуры, — отметил губернатор.

Ранее особый противопожарный режим был введен в Первомайском, Томском, Шегарском, Зырянском, Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Асиновском и Кожевниковском районах и Томске.

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