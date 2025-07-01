Иркутянка создала зеркала из старинных наличников для крупнейшего в городе банка

1 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Юлия Железнова

Журналистка, градозащитница и гид-экскурсовод Юлия Железнова, занимающаяся восстановлением деревянного флигеля в Иркутске, изготовила уникальные зеркала в старинных наличниках для одного из региональных офисов «Сбера».

Как рассказала Юлия Железнова «Томскому Обзору», инициатива по созданию элементов в стиле иркутской деревянной архитектуры исходила от руководства банка. Они сами обратились за помощью к Юлии и попросили ее разработать необычный проект для оформления пространства на улице Нижняя Набережная, 10. Ранее там уже были размещены стеклянные рельефные пластины с иркутской резьбой. По мнению градозащитницы, зеркала в подлинных наличниках стали логичным дополнением к существующему дизайну. Работа над проектом заняла у Юлии неделю.

Стеклянные элементы с иркутской резьбой в офисе «Сбера» Фото: Юлия Железнова

— У меня во флигеле есть зеркало в старинном наличнике. Он попал ко мне, когда деревянный дом, на котором он висел, начали сносить на моих глазах. Я тогда выкупила семь наличников, и всем нашла руки, а из одного сделала зеркало для себя. Его увидели ребята из «Сбера» и попросили меня сделать такое же. Все так удачно сложилось! Потому что две недели назад на меня снова вышли люди и сказали, что на окраине города сносят дом, не ОКР (объект культурного наследия). Я взяла четыре наличника с этого дома, но мне негде было их хранить. Я даже просила друзей, чтобы они разместили наличники во дворе своего учреждения. И все это время я ломала голову, что же с нами делать, потому что теперь эти наличники надо куда-то пристраивать... А тут на меня выходит «Сбер»! Два наличника из четырёх они у меня забрали. Я их почистила, покрыла лаком, адаптировала: сделала из одного зеркало, другое будут использовать в качестве предмета интерьера, — рассказывает Юлия Железнова.

Наличник до приведения в порядок Фото: Юлия Железнова

Третий наличник, который разместился в офисе банка — из центра Иркутска, с объекта культурного наследия, который демонтировали год назад, чтобы поставить новодел. Тогда Юлия попросила инвестора передать ей один из наличников, так как они являются уникальными для города — на них изображен редкий для иркутской резьбы орнамент в виде сов. Зеркало в этом наличнике теперь будет висеть возле банковской переговорной «Окно в Азию» чтобы подчеркнуть тематику места.

Наличник теперь будет висеть в банке Фото: Юлия Железнова

— В процессе у нас родилась очень интересная идея. При транспортировке зеркала были в пленке, и когда прямо в плёнке я вставила их в наличник, поняла, что ее не надо снимать. Так появляется многослойность. На мой взгляд, новодельное зеркало рядом со старым деревом выглядит немного неуместно. Но искусственное состаривание мне кажется тоже не вполне честным. А здесь благодаря пленке получился необычный эффект. Я видела, что люди, делая селфи в зеркале, подходили и трогали покрытие, пытаясь понять, что же это за эффект. Когда с предметом искусства, либо с объектом экспозиции у человека возникает желание взаимодействовать — потрогать, посмотреть поближе — то, конечно, это очень ценно. Я рада, что председателя банка мне тоже удалось убедить в этом, — отмечает Юлия.

Транспортировка в банк Фото: Юлия Железнова

Железнова добавляет, что периодически к ней обращаются с предложением изготовить подобные зеркала в деревянной раме из старого материала. Сейчас у нее в запасах есть еще один исторический наличник. А вот в аренду такие зеркала Юлия не дает, хотя запросы есть — боится за сохранность предметов.

— Когда такие зеркала и объекты люди хотят вписать в интерьер, я вижу в этом очень важный символ, который, конечно, помогает в популяризации [деревянного зодчества]. Потому что если мы делаем наличник рамой для зеркала, мы априори признаём его эстетику. Иногда это один из самых важных этапов в популяризации — допустить мысль, что подобные самобытные элементы ценны и красивы. Поэтому такой шаг со стороны «Сбера» я расцениваю как позитивный. Сейчас мы всё ближе подходим к тому, чтобы признать, что деревянная архитектура ценна для нас, — уверена Юлия Железнова.

Подробнее о том, как Юлия восстанавливает деревянный флигель в Иркутске.

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