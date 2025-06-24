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Бывший директор Дома искусств возглавила Томский краеведческий музей

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Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова возглавила Дарья Соловий, ранее руководившая «Домом искусств им. Шишкова». Сегодня ее представили коллективу учреждения, сообщается в группе музея «ВКонтакте».

Напомним, Дарья Соловий стала директором «Дома искусств» в 2021 году. О своих планах по развитию учреждения Дарья рассказывала нам в большом интервью.

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