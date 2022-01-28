«У нас много новых идей и проектов».

Интервью с директором Томского Дома искусств Дарьей Соловий

28 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В новогодние каникулы Томский областной Дом искусств оказался в центре внимания всего города. Уютный двор усадьбы Шишкова превратился в площадку невероятно красочного театрализованного представления «Большой вертеп».

Да и целом в Доме искусств в последнее время — заметное оживление. В прошлом году здесь появился новый директор — Дарья Соловий, известная в городе по музыкальным проектам.

Поговорили с Дарьей о том, каких новых идей помимо вертепа стоит ждать от Дома искусств в ближайшее время и что происходит с его пространством сейчас.

Главное — найти идею

Фото: Серафима Кузина

— Дарья, я слышала о творческих проектах с вашим участием, концертах, спектаклях. Чем еще вы занимались до того, как стали директором Дома искусств?

— Сначала я окончила колледж культуры по классу вокала, потом педагогический университет. Работала в ДК «Томский перекресток», в колледже ТКДС, в лицее при ТПУ, в компании «Аттракцион» занималась организацией мероприятий. Это был большой и ценный опыт. Привыкаешь, что у тебя много работы, что в выходные всегда занята. Даже работала в Томской клинической психиатрической больнице, это был очень хороший опыт. Там большой творческий коллектив, с врачами очень интересно работать. Праздники мы организовывали и с пациентами, и сотрудниками-медиками.

— Отдельной вехой для вас был «Томский перекресток»?

— Да, я работала там больше 10 лет, совмещала с другими проектами. Благодарна предыдущему директору ДК — Федору Войцику. В определенный момент он доверил мне должность своего заместителя по организационно-творческой работе. До этого я была художественным руководителем ансамбля, а новая должность предполагала совмещение творческих и административных обязанностей. Это позволило научиться работать не только с людьми, но и с документами. В новом качестве я занималась направлением бардовской песни, организацией фестивалей, концертов. Проводили сам «Томский перекресток», большой фестиваль на Семейкином острове. Всегда работали на городских площадках, на Ново-Соборной площади. Делали все искренне, с любовью. Потом в «Перекрестке» поменялась команда, я ушла в декрет, а когда вернулась, то поняла, что хочется чего-то нового. К тому моменту у меня уже был достаточно большой опыт работы, в том числе и на руководящей должности.

Фото: Серафима Кузина

— Тогда вы и узнали про Дом искусств?

— Нет, сначала я стала искать вакансии на сайтах, через службу занятости и другие официальные источники. В какой-то момент увидела информацию, что нужен руководитель в Дом искусств, решила попробовать. И вот, скоро год, как я здесь работаю. Место интересное: центр города, здание с историей. Моей первой целью было найти основную идею, вокруг которой дальше и выстраивать работу.

Подумала, что далеко от Шишкова уходить не стоит. Во всех туристических гидах и в 2ГИСе наше здание числится именно как дом писателя Вячеслава Шишкова. Приходят люди с запросом узнать о нем больше. Так нашей основной задачей стало восстановить информацию, связанную с писателем. Мы подали на грант в Фонд культурных инициатив проект новой экспозиции «Шишков и золото Сибири». Она должна будет не только раскрыть Шишкова как писателя, но объединить в себе много фактов. Показать связь Шишкова и Томска, его профессии и творчества — он работал в Томском округе путей сообщения, исследовал реки. Хотим рассказать, как он относился к Сибири, к сибирякам. Отчасти будем говорить об этом через его известный роман «Угрюм-река». В нашем проекте объединятся география, литература, краеведение. И про добычу золота тоже расскажем. Все знают про лихорадку в Америке, но немногие слышали про нее же в Сибири. В марте уже начнем монтировать экспозицию, а летом откроем.

— Кто занимается этим проектом?

— Команда Дома искусств и наши единомышленники. Консультируемся у томских писателей, историков, краеведов. У Серебренникова, Костина, Манониной, архитекторов, специалистов Краеведческого музея. Объем информации надо обработать огромный. Еще возникает сложность, связанная с самой усадьбой. Одни исследователи говорят, что здесь располагался доходный дом, и Вячеслав Шишков снимал здесь комнату, другие — что он ходил сюда в гости к друзьям. Еще есть версия, что он жил в доме по соседству, который снесли. Дело в том, что раньше ориентировались на письма, но, кажется, не брали в расчет, что была перенумерация домов. Надеемся, что архив все-таки даст нам точную информацию. Рассчитываем получить документы уже к концу января и наконец обрести ясность.

Рождественский вертеп и чудеса

Фото: Серафима Кузина

— В новогодние каникулы вы привлекли большое внимание своим вертепом. Для Томска уличный театр — новое направление. И пространство во дворе Дома искусств для подобных вещей раньше не использовали. Как родился этот проект?

— Тема вертепа меня давно интересует. А осенью как-то посмотрела на наше здание, и поняла — вот же готовый вертеп, только большой! И так совпало, что в то время в Томск приехала Вера Павлова, мы пообщались. Ее супруг — из «Снежного шоу» Полунина. Я сходила на показ, потом пообщалась с его участниками, они рассказывали, как все начиналось. И я подумала, что любая, даже самая странная, сумасшедшая идея имеет шанс стать реальностью. Решила, что раз она возникла, надо попробовать воплотить ее в жизнь.

Обращалась к разным людям, но сначала отклика не было. Потом мы поговорили с актрисой Наташей Гитлиц, она стала первым человеком, который меня поддержал. У нас с ней есть другие творческие проекты, но такую большую задумку мы воплощать не пробовали. Поняли, что нужен режиссер, обратились к Сергею Карачевцеву. Встретились, поговорили и сразу друг друга поняли! Дальше начались чудеса — собралась большая команда заинтересованных. Всем хотелось сделать интересный, необычный проект, очень много энтузиазма увидела в людях, это вдохновляет. Самое главное — поддержала администрации Томской области, наш учредитель — Департамент по культуре и такие учреждения как Дворец народного творчества «Авангард», театр «Скоморох», Северский театр для детей и юношества.

«Большой вертеп» во дворе томского Дома искусств Фото: Серафима Кузина

— Вертеп — это отчасти религиозная история, продумывали ли вы этот момент?

— Да, тема сложная, нужно было соблюсти все традиции. За консультациями обращались в Богородице-Алексиевский мужской монастырь. Вообще получили очень много откликов. Например, Ирина Корнева очень прониклась нашей идей, написала анонс вертепа для, информация появилась в соцсетях, СМИ рассказывали о нас. Поддержали нас и гиды, рекомендовали наш проект. Такая помощь стала для нас чудом. Мы начали играть спектакли с 20 декабря, и сначала с трудом набирали зрителей. А потом начался ажиотаж… Кстати, благодаря поддержке Департамента по культуре, мы смогли пригласить около 500 человек на спектакли бесплатно. К примеру, к нам приходили многодетные мамы.

Всего прошло 22 показа. В декабре мы поняли, что раскуплены все представления на январь, и поставили шесть дополнительных выступлений. В среднем на каждом было по 70 человек, итого — около полутора тысячи зрителей мы подарили рождественский праздник. Мне кажется, неплохой результат!

— В спектакле играли известные актеры томского ТЮЗа, СТДЮ, молодые ребята. Расскажите о них.

— Это коллектив из Дворца народного творчества «Авангард», театрально-эстрадная студия «Щеглы» Сергея Карачевцева. Ребята работали на ходулях, были Ангелами. Некоторые сыграли и в основном спектакле, для них это был новый опыт.

«Большой вертеп» во дворе томского Дома искусств Фото: Серафима Кузина

— Будете ли дальше развивать в Доме искусств уличное театральное направление?

— Вертеп будем стараться делать к каждому Рождеству, у нас уже есть опыт, мы знаем все нюансы. Первый спектакль рождался в авральном режиме за короткие сроки, теперь можем начинать подготовку заранее. Хочется, чтобы вертеп стал традиционным для Дома искусств. Что касается других подобных представлений, пока думаем.

Концертный зал и летняя площадка

Фото: Серафима Кузина

— Что в целом сейчас происходит с пространством Дома искусств?

— Хочется его преобразовать, сделать более актуальным. Первое, с чего мы начали — переделали конференц-зал в пространство для выставок, сейчас там экспозиция с новогодними игрушками. Выставки у нас проходят постоянно, например, один из главных проектов Дома искусства — это фестиваль кукол, на него подают много заявок, ежегодно проходит большая выставка. Соседний зал у нас будет концертным, приводим его в порядок. Отремонтировали гостиную.

Сотрудничаем с гидами — Елена Ерофеева, Елена Ёжикова, Дарья Павлова и другие включают в свою программу для туристов посещение усадьбы. Летом гости проводят много времени на балконе. Там цветы, прекрасный вид, можно попить чай, обсудить экскурсию. Зимой такого уютного места для общения в Доме искусств не было, теперь есть гостиная. Сейчас идут работы в кабинете, где разместится экспозиция, посвященная Шишкову. Еще один кабинет хотим сделать открытым пространством, где можно провести и лекцию, и творческую встречу, и мастер-класс. Там же расположится литературный музей, который сейчас разрознен.

К Дому искусств по-прежнему относятся творческие союзы — писателей, художников, композиторов, коренных малочисленных народов. С ними мы плодотворно сотрудничаем.

— Вы упомянули концертный зал. Какие события собираетесь там проводить?

— Концертный зал необходим, например, для работы союзов — писательская организация проводит встречи с авторами, у селькупов бывают свои мероприятия, у союза арфистов есть разные проекты. Мы готовы сотрудничать с коллегами, продумывать мероприятия с другими организациями. Идей много, есть что обсуждать. К примеру, очень хочется сделать полноценную летнюю площадку. Думаем о музыкальных вечерах и концертах. Возможно, будет звучать что-то близкое к классике, к джазу.

Фото: Серафима Кузина

— Кто сейчас входит в команду Дома искусств?

— Она совсем небольшая: я и два методиста, Настя и Ира, поэтому у нас даже заведующий хозяйственной частью становится творческим сотрудником. Повезло, что он — мастер на все руки, помогал оформлять вертеп. Нас мало, но мы справляемся. Самое главное, что нам очень нравиться то, чем мы занимаемся. У нас много новых идей и проектов, которые надеемся осуществить.

— Как в целом оцениваете сегодняшнее состояние томской культуры? Нет ли ощущения, что она замкнута, консервативна?

— Такого нет. На самом деле, у меня есть ощущение, что как раз вертеп — неординарный проект, но нас же поддержал областной Департамент по культуре. Мне кажется, что сейчас наоборот, ожидаются и приветствуются новые форматы. Конечно, нужно оформлять документацию, проводить ряд согласований. Это естественно. К этой части работы, я, как руководитель готова.

Текст: Мария Симонова

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