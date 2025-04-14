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Пасхальный гид. Где заказать классические и необычные куличи на праздник?

Пасха отмечается уже в это воскресенье, 20 апреля. Подготовили традиционный обзор тематических десертов от томских заведений.

Найдете как привычные варианты с изюмом и белковой «шапочкой», так и экзотику с манго и сырным кремом, и даже суфле в стиле знаменитой «Томской птички».

Важно! Заказывать пасхальные десерты стоит заранее, минимум за сутки, а лучше за несколько дней.

Ресторан «Славянский базаръ»

Фото: ресторан «Славянский базаръ»

В специальном меню от ресторана «Славянский базаръ» — два варианта кулича. Первый — классический, с изюмом, клюквой, медом и арахисовым кремом. Также можно выбрать творожный кулич с изюмом, клюквой, цедрой апельсина и лепестками миндаля, покрытый сверху белковым кремом. Пасху в ресторане готовят малиновую, обещают баланс творожной сладости и ягодной кислинки.

Цены от 550 рублей, заказы принимаются за сутки до необходимой даты. А тех, кто придет праздновать Пасху в «Славянский базаръ» 20-го апреля, ждет комплимент в виде творожной минипасхи.

Кондитерская Pumpkin

Фото: кондитерская Pumpkin

В кондитерской Pumpkin в этом году готовят новые варианты куличей и десертов. В традиционном куличе из сдобного теста соседствуют изюм, домашние апельсиновые цукаты и сушёная клюква. «Шапочка» из меренги, декор в пасхальном стиле сочиняют кондитеры, выбрать определенный вариант не удастся.

Зато в меню есть «Кулич с начинкой на выбор». Она может быть клубничной (в сочетании с клюквой) или фисташковой.

Кроме куличей, заказать можно пирожное в виде зайчика (начинка — кокосовый мусс на белом шоколаде с кокосовой карамелью, снизу шоколадное печенье) или морковки (пряный морковный бисквит со сливочным кремом, дроблёные грецкие орешки, глазурь из белого шоколада).

В кондитерской очень просят делать заказы заранее.

Кафе-кондитерская «Клаус»

Фото: кафе-кондитерская «Клаус»

В кафе-кондитерской «Клаус» куличи готовят разных размеров. Из неординарного — новинка, красный кулич с крем-чиз центром. Цены от 545 рублей.

Творожная пасха — русская заварная, с абрикосовой начинкой и с маком. Размеры — от компактных порций на одного, цены — от 210 рублей. Также в «Клаусе» можно заказать пасхальные кексы и пасхальные венки из кекса. А еще одна новинка в меню — авторское «Пасхальное гнездо от Дитмара». Оно может быть с манго и сырным кремом, с маком и вишней, с черникой и сырным кремом. Цена — 850 рублей.

Ресторан «Кухтерин»

Фото: ресторан «Кухтерин»

В ресторане «Кухтерин» к весеннему празднику пекут авторские торты от шеф-кондитера Арсения Пшонко. Это «Птичье молоко» по традиционному рецепту Томской кондитерской фабрики с облегчённым суфле с добавлением семян ванили и классическим масляным бисквитом. Также можно будет заказать «Пражскую весну» с тонкими коржами с лёгкой прослойкой конфи абрикоса и облегченным шоколадным ганашем с добавлением тёмного рома. Торты украсят пасхальным декором из шоколада. Цены от 3000 рублей.

Традиционные куличи (от 500 рублей) и творожная пасха (2700 рублей) тоже есть в меню. Купеческий кулич готовится из теста на итальянской муке с добавлением большого количества сливочного масла с сибирскими ягодами, итальянскими цукатами цитрусовых и кедровым орехом. Еще эти куличи пропитываются купажным сиропом на основе золотого рома и апельсинового ликёра, для декора используется швейцарская помада и шоколад.

Есть в «Кухтерине» и варианты праздничных десертов для детей — пасхальные угощения из шоколада с разноцветными драже Jelly Belly внутри, подарочный набор «Пасхальные яйца» и шоколадная композиция «Пасхальный заяц» (цены от 1800 рублей).

Десерты красиво упаковываются. В ресторане уточняют, что «вся продукция освящена».

Кафе «Багет-Омлет»

Фото: кафе «Багет-Омлет»

К Пасхе в кафе «Багет-Омлет» разработали меню с необычным вариантам куличей, придуманным в разных странах, и новым праздничным версиям известных десертов. Здесь пекут краффин — родственник кулича с австралийскими корнями, гибрид круассана и маффина. Он готовится из сдобного теста на сливочном масле с начинкой из разных орехов, корицы и сахара, сверху посыпается сахарной пудрой.

Неравнодушных к Франции заинтересует бриошь — нежная булочка со сливочным вкусом и тонкой золотистой корочкой. Внутри у нее сочная вишня, выдержанная в апельсиновом ликере, а сверху — украшение из сахарной глазури, воздушного безе и леденца из изомальта. За Италию в меню «отвечает» панеттоне — классика с легкой, пористой текстурой в сочетании с апельсиновыми цукатами. Финальный аккорд — тонкий слой миндальной меренги с хрустящим воздушным рисом.

Также в меню дынный кулич, где спелая дыня сочетается с ноткой лимона и насыщенным вкусом белого шоколада, заварная пасха с цитрусовыми нотами и ореховым ассорти, кремовая пасха с грецким орехом, сладкой курагой и вяленой вишней. Цены от 450 рублей.

Можно заказать в «Багете-Омлете» бисквитные яйца (это пирожное картошка с шоколадным крем-чизом и глазурью в гнездышках из теста) и «Яйца Фаберже» (десерт в шоколадной глазури с начинкой из сливочно-кокосового мусса и кули манго-маракуйя на подставке из ванильного бисквита с глазурью роше). Цены от 190 рублей.

Даже знаменитый десерт «Павлова» в предложении «Багета-Омлета» обрел пасхальный декор.

Кафе-пекарня «А мы тут, все плюшками балуемся»

Фото: кафе-пекарня «А мы тут, все плюшками балуемся»

Кафе-пекарня «А мы тут, все плюшками балуемся» тоже открыла предзаказ на куличи и традиционную пасху.

В меню два варианта кулича — с цукатами (апельсин, вишня и изюм, вымоченные в роме) и шоколадный с цедрой апельсина и миндальными лепестками. Цены от 490 рублей.

Традиционная творожная пасха — из фермерского творога с добавлением трёх видов шоколада (белый/молочный/темный). Идет в двух размерах, стоит от 1292 рублей.

Еще в праздничном меню — орешки из песочного теста со сгущённым молоком и грецким орехом, разных цветов, в наборе 5 штук. Цена 390 рублей.

Пекарня «Машенькины пироги»

Фото: пекарня «Машенькины пироги»

В меню пекарни — небольшая пасхальная подборка. Куличи трех видов — «Царский» с вяленой вишней, апельсиновыми цукатами и изюмом, «Мега шоко» с апельсиновыми цукатами и шоколадными кусочками, тесто у него бездрожжевое. Для тех, кто придерживается правильного питания даже в праздники, предлагается вариант морковного кулича на меду — без дрожжей, сахара и молочных продуктов. Цены от 410 рублей.

Творожных пасх два вида — классическая сливочная с валяной вишней и шоколадная с начинкой из вареного сгущенного молока. Цены от 1050 рублей.

Кондитерская Sweet Concept

Фото: кондитерская Sweet Concept

Кондитерская Sweet Concept в этом году по традиции представляет внушительную пасхальную коллекцию выпечки и десертов.

Классический пасхальный кулич сдобный, наполнение — золотистый изюм, вяленая клюква, апельсиновые и лимонные цукаты собственного производства (их настаивают в смеси цитрусовых ликеров). Нужной текстуры добиваются с помощью палочек жареного миндаля. В процессе создания кулич купают в пунше на основе рома и цитрусового ликера. Декорируют сахарной помадкой и шоколадным декором.

Главный в коллекции Sweet Concept — томский пасхальный кулич по собственному рецепту. Это сдобный кулич на кислосливочном масле с ассорти вяленых ягод (жимолости, клюквы, крыжовника, брусники и земляники, настоянных на ликерах Амаретто и Лимончелло), калёным кедровым орехом, цедрой апельсина, лимона и семенами ванили. Куличи в двух размерах, цены от 2200 рублей.

В этом году католическая и православная Пасхи празднуются в один день, поэтому в меню попали и два новых рецепта панеттоне на собственной закваске.

Ягодный — с начинкой из зефирного яблока, цукатов черники, брусники, вишни, земляники и клубники, белого шоколада и клубничного куверта. Второй вариант не сладкий, с копченым беконом, белыми грибами, карамелизированным луком, тремя видами сыра (Grana Padano (Италия), Gruyère (Швейцария) и Brie (Франция), вялеными томатами и черными оливками, копченой паприкой. Цена — от 3 400 рублей.

Пасха в двух вариантах: царская творожная с вишней и купеческая клубничная. Также в меню несколько видов сладких пасхальных яиц. Среди вкусов — кофе-карамель и экзотик — с «желтком» из карамели на пюре манго, красного апельсина и маракуйи, и кремё на основе маракуйи. Есть в коллекции и «Шоколадное яйцо с начинкой». Это плитка в форме яйца из белого и молочного шоколадов с медовой начинкой и пюре облепихи.

Посвящен пасхе и набор из двух видов сэндвич-печенья с пасхальным декором, и несколько видов кексов. Уточняется, что вся пасхальная продукция от Sweet Concept освящена.

Кофейня «Буланже»

Фото: кофейня «Буланже»

В кофейнях «Буланже» к пасхе тоже разработали серию десертов. В меню — кулич «Царский» с цукатами (по 700 руб.) и пасха из творога, сливочного масла, вяленой клюквы, апельсиновых цукатов и цедры лимона. Есть два варианта размера, цена от 300 рублей.

Также в коллекции пасхальный творожный кекс, пирожное-яйцо (сливочный мусс, шоколад и желе манго-маракуйя в песочной корзиночке), солодовый пряник «Пасхальный кролик», и наборы капкейков. Цена от 350 рублей.

Некоторые позиции можно заказать только за 48 часов.

Кондитерская «Торта»

Фото: кондитерская «Торта»

Кондитерская «Торта» встречает Пасху со своей коллекцией. Классические куличи здесь тоже пекут по своей рецептуре, которой придерживаются уже 10 лет. У них кексовое тесто с пропиткой и добавлением изюма, цедры лимона и апельсина, шапка — из крема на основе белого шоколада и сливок.

Есть вариант кулича на сдобном тесте с начинкой из молочного шоколада и сливок, а также кулич без глютена, лактозы и сахара. Он тоже на кексовой основе, на миндальной и кукурузной муке с цедрой и добавлением кокосового сахара. Цены от 750 рублей.

Творожная пасха — лимонная с клубникой, это новинка. Пасха по классическому рецепту «Торты» — с курагой и грецким орехом. Цена 850 рублей.

Также в коллекции есть тематические пирожные. «Пасхальные яйца» — из кокосового мусса с пюре маракуйи и манго, на подушке из съедобного мха. Есть также шоколадное яйцо с розмариновыми макаронсами и драже». Цены от 1200 рублей.

Текст: Мария Симонова

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