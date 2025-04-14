Пасхальный гид. Где заказать классические и необычные куличи на праздник?

Пасха отмечается уже в это воскресенье, 20 апреля. Подготовили традиционный обзор тематических десертов от томских заведений.

Найдете как привычные варианты с изюмом и белковой «шапочкой», так и экзотику с манго и сырным кремом, и даже суфле в стиле знаменитой «Томской птички».

Важно! Заказывать пасхальные десерты стоит заранее, минимум за сутки, а лучше за несколько дней.

Ресторан «Славянский базаръ»

В специальном меню от ресторана «Славянский базаръ» — два варианта кулича. Первый — классический, с изюмом, клюквой, медом и арахисовым кремом. Также можно выбрать творожный кулич с изюмом, клюквой, цедрой апельсина и лепестками миндаля, покрытый сверху белковым кремом. Пасху в ресторане готовят малиновую, обещают баланс творожной сладости и ягодной кислинки.

Цены от 550 рублей, заказы принимаются за сутки до необходимой даты. А тех, кто придет праздновать Пасху в «Славянский базаръ» 20-го апреля, ждет комплимент в виде творожной минипасхи.

Кондитерская Pumpkin

В кондитерской Pumpkin в этом году готовят новые варианты куличей и десертов. В традиционном куличе из сдобного теста соседствуют изюм, домашние апельсиновые цукаты и сушёная клюква. «Шапочка» из меренги, декор в пасхальном стиле сочиняют кондитеры, выбрать определенный вариант не удастся.

Зато в меню есть «Кулич с начинкой на выбор». Она может быть клубничной (в сочетании с клюквой) или фисташковой.

Кроме куличей, заказать можно пирожное в виде зайчика (начинка — кокосовый мусс на белом шоколаде с кокосовой карамелью, снизу шоколадное печенье) или морковки (пряный морковный бисквит со сливочным кремом, дроблёные грецкие орешки, глазурь из белого шоколада).

В кондитерской очень просят делать заказы заранее.

Кафе-кондитерская «Клаус»

В кафе-кондитерской «Клаус» куличи готовят разных размеров. Из неординарного — новинка, красный кулич с крем-чиз центром. Цены от 545 рублей.

Творожная пасха — русская заварная, с абрикосовой начинкой и с маком. Размеры — от компактных порций на одного, цены — от 210 рублей. Также в «Клаусе» можно заказать пасхальные кексы и пасхальные венки из кекса. А еще одна новинка в меню — авторское «Пасхальное гнездо от Дитмара». Оно может быть с манго и сырным кремом, с маком и вишней, с черникой и сырным кремом. Цена — 850 рублей.

Ресторан «Кухтерин»

В ресторане «Кухтерин» к весеннему празднику пекут авторские торты от шеф-кондитера Арсения Пшонко. Это «Птичье молоко» по традиционному рецепту Томской кондитерской фабрики с облегчённым суфле с добавлением семян ванили и классическим масляным бисквитом. Также можно будет заказать «Пражскую весну» с тонкими коржами с лёгкой прослойкой конфи абрикоса и облегченным шоколадным ганашем с добавлением тёмного рома. Торты украсят пасхальным декором из шоколада. Цены от 3000 рублей.

Традиционные куличи (от 500 рублей) и творожная пасха (2700 рублей) тоже есть в меню. Купеческий кулич готовится из теста на итальянской муке с добавлением большого количества сливочного масла с сибирскими ягодами, итальянскими цукатами цитрусовых и кедровым орехом. Еще эти куличи пропитываются купажным сиропом на основе золотого рома и апельсинового ликёра, для декора используется швейцарская помада и шоколад.

Есть в «Кухтерине» и варианты праздничных десертов для детей — пасхальные угощения из шоколада с разноцветными драже Jelly Belly внутри, подарочный набор «Пасхальные яйца» и шоколадная композиция «Пасхальный заяц» (цены от 1800 рублей).

Десерты красиво упаковываются. В ресторане уточняют, что «вся продукция освящена».

Кафе «Багет-Омлет»

К Пасхе в кафе «Багет-Омлет» разработали меню с необычным вариантам куличей, придуманным в разных странах, и новым праздничным версиям известных десертов. Здесь пекут краффин — родственник кулича с австралийскими корнями, гибрид круассана и маффина. Он готовится из сдобного теста на сливочном масле с начинкой из разных орехов, корицы и сахара, сверху посыпается сахарной пудрой.

Неравнодушных к Франции заинтересует бриошь — нежная булочка со сливочным вкусом и тонкой золотистой корочкой. Внутри у нее сочная вишня, выдержанная в апельсиновом ликере, а сверху — украшение из сахарной глазури, воздушного безе и леденца из изомальта. За Италию в меню «отвечает» панеттоне — классика с легкой, пористой текстурой в сочетании с апельсиновыми цукатами. Финальный аккорд — тонкий слой миндальной меренги с хрустящим воздушным рисом.

Также в меню дынный кулич, где спелая дыня сочетается с ноткой лимона и насыщенным вкусом белого шоколада, заварная пасха с цитрусовыми нотами и ореховым ассорти, кремовая пасха с грецким орехом, сладкой курагой и вяленой вишней. Цены от 450 рублей.

Можно заказать в «Багете-Омлете» бисквитные яйца (это пирожное картошка с шоколадным крем-чизом и глазурью в гнездышках из теста) и «Яйца Фаберже» (десерт в шоколадной глазури с начинкой из сливочно-кокосового мусса и кули манго-маракуйя на подставке из ванильного бисквита с глазурью роше). Цены от 190 рублей.



Даже знаменитый десерт «Павлова» в предложении «Багета-Омлета» обрел пасхальный декор.

Кафе-пекарня «А мы тут, все плюшками балуемся»

Кафе-пекарня «А мы тут, все плюшками балуемся» тоже открыла предзаказ на куличи и традиционную пасху.

В меню два варианта кулича — с цукатами (апельсин, вишня и изюм, вымоченные в роме) и шоколадный с цедрой апельсина и миндальными лепестками. Цены от 490 рублей.

Традиционная творожная пасха — из фермерского творога с добавлением трёх видов шоколада (белый/молочный/темный). Идет в двух размерах, стоит от 1292 рублей.

Еще в праздничном меню — орешки из песочного теста со сгущённым молоком и грецким орехом, разных цветов, в наборе 5 штук. Цена 390 рублей.

Пекарня «Машенькины пироги»

В меню пекарни — небольшая пасхальная подборка. Куличи трех видов — «Царский» с вяленой вишней, апельсиновыми цукатами и изюмом, «Мега шоко» с апельсиновыми цукатами и шоколадными кусочками, тесто у него бездрожжевое. Для тех, кто придерживается правильного питания даже в праздники, предлагается вариант морковного кулича на меду — без дрожжей, сахара и молочных продуктов. Цены от 410 рублей.

Творожных пасх два вида — классическая сливочная с валяной вишней и шоколадная с начинкой из вареного сгущенного молока. Цены от 1050 рублей.

Кондитерская Sweet Concept

Кондитерская Sweet Concept в этом году по традиции представляет внушительную пасхальную коллекцию выпечки и десертов.

Классический пасхальный кулич сдобный, наполнение — золотистый изюм, вяленая клюква, апельсиновые и лимонные цукаты собственного производства (их настаивают в смеси цитрусовых ликеров). Нужной текстуры добиваются с помощью палочек жареного миндаля. В процессе создания кулич купают в пунше на основе рома и цитрусового ликера. Декорируют сахарной помадкой и шоколадным декором.

Главный в коллекции Sweet Concept — томский пасхальный кулич по собственному рецепту. Это сдобный кулич на кислосливочном масле с ассорти вяленых ягод (жимолости, клюквы, крыжовника, брусники и земляники, настоянных на ликерах Амаретто и Лимончелло), калёным кедровым орехом, цедрой апельсина, лимона и семенами ванили. Куличи в двух размерах, цены от 2200 рублей.

В этом году католическая и православная Пасхи празднуются в один день, поэтому в меню попали и два новых рецепта панеттоне на собственной закваске.

Ягодный — с начинкой из зефирного яблока, цукатов черники, брусники, вишни, земляники и клубники, белого шоколада и клубничного куверта. Второй вариант не сладкий, с копченым беконом, белыми грибами, карамелизированным луком, тремя видами сыра (Grana Padano (Италия), Gruyère (Швейцария) и Brie (Франция), вялеными томатами и черными оливками, копченой паприкой. Цена — от 3 400 рублей.

Пасха в двух вариантах: царская творожная с вишней и купеческая клубничная. Также в меню несколько видов сладких пасхальных яиц. Среди вкусов — кофе-карамель и экзотик — с «желтком» из карамели на пюре манго, красного апельсина и маракуйи, и кремё на основе маракуйи. Есть в коллекции и «Шоколадное яйцо с начинкой». Это плитка в форме яйца из белого и молочного шоколадов с медовой начинкой и пюре облепихи.

Посвящен пасхе и набор из двух видов сэндвич-печенья с пасхальным декором, и несколько видов кексов. Уточняется, что вся пасхальная продукция от Sweet Concept освящена.

Кофейня «Буланже»

В кофейнях «Буланже» к пасхе тоже разработали серию десертов. В меню — кулич «Царский» с цукатами (по 700 руб.) и пасха из творога, сливочного масла, вяленой клюквы, апельсиновых цукатов и цедры лимона. Есть два варианта размера, цена от 300 рублей.

Также в коллекции пасхальный творожный кекс, пирожное-яйцо (сливочный мусс, шоколад и желе манго-маракуйя в песочной корзиночке), солодовый пряник «Пасхальный кролик», и наборы капкейков. Цена от 350 рублей.

Некоторые позиции можно заказать только за 48 часов.

Кондитерская «Торта»

Кондитерская «Торта» встречает Пасху со своей коллекцией. Классические куличи здесь тоже пекут по своей рецептуре, которой придерживаются уже 10 лет. У них кексовое тесто с пропиткой и добавлением изюма, цедры лимона и апельсина, шапка — из крема на основе белого шоколада и сливок.

Есть вариант кулича на сдобном тесте с начинкой из молочного шоколада и сливок, а также кулич без глютена, лактозы и сахара. Он тоже на кексовой основе, на миндальной и кукурузной муке с цедрой и добавлением кокосового сахара. Цены от 750 рублей.

Творожная пасха — лимонная с клубникой, это новинка. Пасха по классическому рецепту «Торты» — с курагой и грецким орехом. Цена 850 рублей.

Также в коллекции есть тематические пирожные. «Пасхальные яйца» — из кокосового мусса с пюре маракуйи и манго, на подушке из съедобного мха. Есть также шоколадное яйцо с розмариновыми макаронсами и драже». Цены от 1200 рублей.

Текст: Мария Симонова

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