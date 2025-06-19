Более 100 работодателей представят свои вакансии на ярмарке трудоустройства в центре Томска

19 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На следующей неделе в Томске стартует серия мероприятий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства. Томичей ждут профтуры, тренинги, мастер-классы, а также вакансии от более чем 200 работодателей города и области, сообщают в пресс-службе томского кадрового центра «Работа России».

Мероприятия стартуют 23 июня и будут проходить в течение недели во всех территориальных отделах службы занятости. Школьников ждут профориентационные площадки и профтуры на предприятия, соискателей ― тренинги, посвященные профориентации и подготовке к встрече с работодателем. Для предприятий пройдут мастер-классы, которые помогут эффективно представить свою организацию на ярмарке.

Финальным мероприятием станет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдет в субботу, 27 июня. На площади у Театра драмы развернутся несколько тематических зон, которые будут работать с 11.00 до 16.00.

Основная площадка выделена для работодателей: порядка 100 предприятий предложат соискателям вакансии и расскажут о перспективах карьерного роста. На другой локации специалисты Кадрового центра проведут консультации по составлению резюме, обучению и открытию собственного дела при поддержке службы занятости Томской области.

На «Фестивале профессий» школьники и студенты смогут посмотреть в микроскоп, узнать о работе кинологов, увидеть, как работает 3D-принтер и даже научиться снимать отпечатки пальцев или управлять роботом. Кроме этого, в течение дня на площади будут выступать творческие коллективы Томска, а для детей и взрослых проведут мастер-классы, которые представят ремесленные направления: гончарное дело, декоративно-прикладное искусство, рисование, флористику и другие.

Федеральный этап ярмарки трудоустройства также пройдет во всех территориальных отделениях службы занятости.

— Ярмарка проходит уже третий год, и она зарекомендовала себя как эффективный инструмент трудоустройства как для соискателей, так и для работодателей. Федеральный этап одновременно будет проходить по всей России, в Томской области ― это 22 площадки региона, на которых около 200 работодателей представят порядка двух тысяч вакантных мест. Самое масштабное мероприятие состоится в Томске: здесь будет не только ярмарка трудоустройства, но и „Фестиваль профессий“ для школьников и студентов, а также профориентационные активности для детей всех возрастов, ― рассказала директор Кадрового центра Людмила Дмитриева.

Подробнее о мероприятиях в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства можно узнать здесь.

Как аналогичное мероприятие проходило в прошлом году можно увидеть в нашем материале.

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