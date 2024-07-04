Всероссийская ярмарка вакансий прошла в губернаторском квартале Томска

4 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 28 июня, Томская область приняла участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время Возможностей».

В губернаторском квартале Томска на нее собрались представители порядка 90 предприятий региона и несколько сотен соискателей.

Как прошла самая масштабная на сегодняшний день ярмарка вакансий Томской области рассказываем в нашем материале.

Посетители ярмарки Фото: Савелий Петрушев

В этом году в региональном Департаменте труда и занятости населения приняли решение вывести ярмарку на новый уровень: предоставить к ней доступ максимально возможному количеству работодателей, которые уже не помещались в стенах Кадрового центра «Работа России» и других закрытых площадок. На этот раз мероприятие организовали у стен здания областной администрации. Здесь развернулись палатки с представителями 86 региональных компаний, готовых предложить соискателям более 2 тысяч рабочих мест.

Оксана Кравченко приветствует участников ярмарки Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня по всей стране проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства. Наш регион — не исключение. На нашей площадке будут работать разные локации: Я желаю найти работодателям соискателей, а соискателям найти работу своей мечты, — обратилась к участникам ярмарки директор томского кадрового центра «Работа России» Оксана Кравченко.

Президент Томской ассоциации пищевиков Владимир Кривовяз отметил, что сегодня многие предприятия испытывают острую необходимость в профессиональных кадрах.

Владимир Кривовяз Фото: Савелий Петрушев

— Нам требуется много операторов, инженерно-технического персонала, электромонтеров, электриков. На ярмарке присутствуют несколько компаний нашей ассоциации. Мы вас приглашаем работать в пищевую отрасль, — подчеркнул Владимир Кривовяз.

В свою очередь директор союза «МПО работодателей Томской области» Евгений Сыромятников отметил, что ярмарка позволяет соискателям напрямую пообщаться с работодателями.

Евгений Сыромятников Фото: Савелий Петрушев

— Каждый работодатель ищет лучшего работника, а каждый работник ищет достойного работодателя. Мы сегодня предоставим вам такие возможности. Здесь вы пройдете собеседование, даже если у вас нет резюме, получите консультацию по профнавыкам и их доработке, — отметил Евгений Сыромятников.

В зоне общения с работодателями Фото: Савелий Петрушев

В рамках ярмарки на площади у Драмтеатра развернулись несколько тематических площадок. В зоне «Возможностей» работодатели общались с потенциальными соискателями, рассказывали о предоставляемых условиях, заработных платах, соцпакете, возможностях развития и обучения. Компании представили широкий спектр вакансий — от пекарей-кондитеров и документоведов до дозиметристов и ведущих инженеров с уровнем дохода от 25 до более чем 100 тыс. рублей.

Губернатор региона Владимир Мазур посетил ярмарку и пообщался с работодателями Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня работникам важна не только заработная плата, но и коллектив, социальный пакет, отношение, безопасность, комфорт проживания. Это комплексная составляющая для всех предприятий Томска и Томской области. То, что здесь сегодня мы проводим ярмарку, это возможность объединить и показать, что это так, нашим потенциальным работодателям и выпускникам, что мы одна семья, одна команда. Сегодня в Томске для жизни есть все и с каждым днем мы будем только это улучшать, — отметил губернатор Томской области Владимир Мазур.

В зоне «Возможности» рассказывали о здоровье Фото: Савелий Петрушев

В зоне «Возможности» все желающие могли принять участие в полезных мастер-классах и профориентационных мероприятиях. Посетители узнали о «Семейном древе профессий», поучились писать эффективное резюме и уверенно презентовать себя на собеседовании. В рамках ярмарки была организована нескучная лекция о важности правильного профессионального выбора и индивидуальные карьерные консультации.

Специально для детей организаторы подготовили особенную локацию с профориентационными мероприятиями — здесь юные гости могли познакомиться с миром профессий на площадке «ПрофиЛэнд» и весело провести время, участвуя в активностях, подготовленных воспитанниками детских домов творчества.

А еще для гостей ярмарки вакансий открыта «Лавка добра» — маркетплейс, где все желающие могли купить всевозможные изделия, созданные мастерами, открывшими своё дело при поддержке Кадрового центра.

HR-бизнес-партнер ПАО «Ростелеком» Ирина Муравьева Фото: Савелий Петрушев

— Мы практически всегда участвуем в мероприятиях Кадрового центра, в ярмарках вакансий и профориентационных мероприятиях. Сегодня мы предоставляем вакансии, которые не требуют особых квалификаций и могут заинтересовать тех, у кого нет определенной специализации: например, студентов. Также эти позиции могут стать хорошим карьерным стартом, — отметила HR-бизнес-партнер ПАО «Ростелеком» Ирина Муравьева. — Сегодня у нас было много студентов. Для них мы предлагаем подработку, учим технологии продаж, рассказываем об услугах связи, а дальше в компании есть очень много возможностей для развития.

директор кофейни ProCofe Елена Назырова Фото: Савелий Петрушев

— В связи с расширением мы ищем сотрудников — поваров, помощников поваров, мойщиц, уборщиц, бариста и официантов. В ковид мы создали ассоциацию рестораторов, коллеги могут подтвердить — кадровая проблема наша общая беда сегодня. Многие ушли из профессии во время пандемии: кто в продавцы, кто в доставку. Люди ищут себя, где-то находят, где-то нет, — рассказала директор кофейни ProCofe Елена Назырова. — Поэтому мы были бы рады чаще участвовать в подобных ярмарках. С утра уже один человек заинтересовался вакансией «Повар горячего цеха», подходили ребятишки, которые хотят устроиться на подработку официантами.

Фото: Савелий Петрушев

Мероприятия в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки вакансий прошли и в других муниципалитетах Томской области. Они развернулись в районных Центрах занятости населения и также предлагали соискателям напрямую пообщаться с местными работодателями.

Так, в Северске свои вакансии представили ведущие предприятия города: как для постоянного, так и временного трудоустройства. Чтобы соискатели успешно прошли собеседование, специалисты кадрового центра провели для них мастер-класс «Профессиональное резюме — визитка специалиста».

— Все работодатели, которые участвовали в нашей ярмарке, выбрали себе по 2-3 соискателя для дальнейшего рассмотрения, а у граждан было сразу несколько вариантов для дальнейшего трудоустройства, — рассказала директор северского кадрового центра «Работа России» Лариса Попова.

Аналогичные мероприятия проходили в Асине. Здесь специалисты кадрового центра подготовили профориентационное мероприятие для школьников среднего звена “Профориентационное лето”. Кроме того, на базе учреждение прошли открытые отборы, в которых приняли участие три работодателя и более 40 соискателей. Посетители ярмарки также могли принять участие в мастер-классах по составлению резюме, прохождению собеседований, тренинге по профессиональному выгоранию. По итогам мероприятия девять соискателей заполнили анкеты - их трудоустройство ожидается на следующей неделе.

Фото: Савелий Петрушев

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