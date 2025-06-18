Подачу воды по расписанию отменили в томском райцентре

18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Прокуратура Шегарского района Томской области вмешалась в ситуацию в селе Мельниково, где из-за дефицита воду давали по расписанию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство региона.

«4 и 5 июня из-за жары и активного полива сельскохозяйственных культур увеличился спрос на воду из центрального водозабора. В этой связи администрация Шегарского района ввела график отключения водоснабжения, временные интервалы которого превышали допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды. При этом подвоз воды в этот период не был организован», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе района, после чего в селе восстановили бесперебойную подачу воды.

Как сообщалось, местные власти для решения проблемы собирались рассмотреть возможность подключения скважины вблизи пятиэтажных домов к общей системе водоснабжения, подключить резервную скважину на центральном водозаборе, провести переговоры с проектировщиками по созданию нового водозабора, предусматривающего бурение нескольких новых скважин.

Мельниково — село в Томской области, административный центр Шегарского района и Шегарского сельского поселения. По последним данным, в райцентре проживают около 8 тыс. человек.

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