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Ограничение водоснабжения ввели в томском райцентре из-за дефицита воды

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Дефицит водопроводной воды зафиксирован в селе Мельниково Шегарского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районную администрацию.

«За последние дни наблюдается значительное повышение потребления воды. Теплая погода, активное использование воды для полива огородов и другие нужды приводят к резкому увеличению расхода ресурса. Для стабилизации ситуации и обеспечения каждого жителя водой мы вынуждены ввести временный график подачи воды», — говорится в сообщении.

Так, воду населению будут подавать с 06:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00. В остальное время водоснабжение будет отсутствовать.

Отмечается, что «это вынужденная мера, направленная на стабилизацию ситуации с обеспечением качественной водой всех жителей села».

Для нивелирования проблемы районные власти подключили водозаборные колонки в двух местах, решается вопрос об организации подвоза воды.

Власти района намерены рассмотреть возможность подключения скважины вблизи пятиэтажных домов к общей системе водоснабжения, подключить резервную скважину на центральном водозаборе, провести переговоры с проектировщиками по созданию нового водозабора, предусматривающего бурение нескольких новых скважин.

Мельниково — село в Томской области, административный центр Шегарского района и Шегарского сельского поселения. По последним данным, в райцентре проживают около 8 тыс. человек.

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