Исследователь обнаружил в таганрогском музее «томский» подарок Чехову

9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ТО, Иллюстрации с использованием ИИ

Писатель и краевед Сергей Мальцев обнаружил в фондах Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника экспонат, связанный с литературной историей Томска.

— Я постоянно мониторю свежую оцифровку библиотек и музеев по нескольким темам. В том числе и по Всеволоду (Сибирскому) Долгорукову, томскому журналисту, поэту и издателю, человеку невероятной судьбы, — рассказал он о находке «Томскому Обзору». — И вот в оцифрованных фондах Таганрогского музея я нашел фотографию титульного листа книги Всеволода Сибирского «Не от скуки», которую он подарил Антону Чехову во время остановки классика в Томске по пути на Сахалин в 1890 году. Мы знали из письма Чехова Долгорукову об этом факте, но в Томске этой книги, конечно же, не было. В томских библиотеках такое издание, насколько мне известно, есть в одном экземпляре в Научке (НБ ТГУ — прим. ред). То, что это та самая книга, подтверждается автографом Вс. Сибирского, и даже собственноручной пометой Чехова, что это «князь В.А. Долгоруков». То есть, там даже два автографа.

Титульный лист книги Всеволода Сибирского «Не от скуки» с автографом Фото: Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

По мнению Сергея Мальцева, значение этой находки для томской истории трудно переоценить.

— Во-первых, это важный артефакт, связанный с посещением Чеховым Томска. Во-вторых, это свидетельство эпохи и жизни людей, сыгравших в то время важнейшую роль.

В музей Таганрога, предполагает Мальцев, книга попала в числе других книг, которыми владел писатель.

— Как известно, Таганрог — это родина Чехова, он провел там детство и гимназические годы, и многажды туда возвращался. Так, после своего путешествия на Сахалин, он бывал в этом городе трижды: в 1894-м, 1896-м и 1899-м годах. Видимо, в один из приездов писателя книга и обосновалась в местной библиотеке. Тем более, что в фондах музея есть несколько книг, подписанных «Таганрогской библиотеке от А.П. Чехова».

Подробнее о князе Всеволоде Долгоруковом, талантливом поэте, лишенном дворянства за то, что он был участником крупнейшей преступной группировки в России XIX века; человеке, ставшем прототипом одного из героев Достоевского; наладившем выпуск первых путеводителей по Сибири и женившемся на одной из самых передовых сибирячек своего времени, можно почитать в нашей статье «Князь Долгоруков: история блестящего авантюриста».

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