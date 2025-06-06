В центре Томска откроется гастробистро «Уголек»

6 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: гастробистро «Уголек»

В июне в Томске откроется гастробистро «Уголек». Новое заведение расположится в здании на проспекте Ленина, 62, где прежде работал бар «Барин». Основой меню станут блюда, приготовленные на гриле с огнем.

— «Уголёк» — это новая история, но с участием людей, у которых уже есть опыт в гастрономических проектах Томска, — рассказал «Томскому Обзору» Александр Богомолов, директор гастробистро «Уголек». — С «Барином» наш проект никак не связан. Формат гастробистро нам близок, потому что характеризует и атмосферу, и кухню заведения, а также идеально подходит для городского ритма Томска. Мы хотим, чтобы сюда приходили на «что-то вкусное», но при этом доступное, а не только по особому случаю.

Гастробистро «Уголёк» будет специализироваться на блюдах, приготовленных на гриле с огнём из простых и понятных ингредиентов. При этом в «Угольке» обещают предложить достаточно «легких» вариантов и для тех, кому важно правильное питание. Готовить в гастробистро рассчитывают из локальных фермерских продуктов, ориентируясь на сезонность. Кухня в заведении будет открытой, так что гости смогут понаблюдать, как создаются блюда.

— Кухня «Уголька» — это про вкус, огонь и локальные акценты. В основе — наша печь на дровах. Огонь у нас не только способ готовки, но и часть характера блюд. В основе рецептов — простые ингредиенты, — поясняет Александр. — Барная карта «Уголька» — это баланс вкуса, простоты и разнообразия. У нас будет всё необходимое: вина тихие и игристые, по бокалам и бутылками, от понятной классики до интересных находок, крафтовое и классическое пиво, подобранное к горячей закуске с дымком, смузи и домашние лимонады, авторские и классические коктейли, кофе и чаи. Мы не стремимся удивить количеством — нам важнее, чтобы каждый напиток дополнял еду, атмосферу и момент.

Большие летние веранды, которые и раньше были у этого здания, также станут частью нового гастробистро. Открыть двери для гостей в «Угольке» обещают уже на следующей неделе, точную дату старта объявят на днях.

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