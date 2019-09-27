Еда. Рецензии.

Ужин в коктейльном баре «Барин»

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Ремонт в здании в самом центре Томска шел долго, а вывеска «Коктейльный бар» выглядела очень многообещающе.

Осенью заведение обзавелось вызывающим спорные эмоции названием «Барин» и открыло двери для гостей.

Где: пр-т Ленина, 62, бывший магазин одежды Avelon. Пока информации о новом баре в сети немного, поэтому уточню, что в будни он работает с 18:00.

Интерьер: в центре большая барная стойка, она делит пространство на уютные отдельные зоны. Обилие красной мебели и штор, большие сверкающие люстры намекают на роскошь и барство, хотя есть и куда более сдержанный уголок с кирпичной стеной необычной формы. Люстры выполняют скорее декоративную функцию, света почти нет, в помещении царит сумрак.

Меню: стопка отдельных листов, закрепленных на планшете. Хочется их разобрать и перетасовать. Шрифт очень мелкий, что в сочетании с приглушенным светом заставляет долго вчитываться в текст и подсвечивать его телефоном.

Большая часть меню, как и полагается в коктейльном баре, посвящена напиткам. Начинаются коктейльные предложения с классики (цены от 270 рублей). Здесь Cosmopolitan, Negroni, Tom Collins, Pina Colada и другие знаменитые коктейли, в том числе и редкий в Томске Aperol Spritz. В фирменном разделе Barin — авторские варианты (от 300 рублей). Здесь можно попробовать коктейль на основе джина на кактусе, а «Кровавую Мэри» делают не с водкой, а с настойкой на имбире с хреном. Есть и, например, сибирские настойки на ирге.

Сеты шотов (6 в сете, от 250 рублей) тоже на основе авторских настоек и фруктовых пюре. Большой выбор и отдельных шотов (от 250 рублей) — и классических, и сибирских: на основе меда, на редьке и 70-градусной хреновухе!

У компаний есть возможность заказать коктейли объемом в 1,5 литра — предложения для друзей стоят от 1 800 рублей.

Напитки в чистом виде в «Барине» тоже есть (от 100 рублей за стопку). Из крепкого — много вариантов виски и рома, поменьше — коньяка, бренди, водки и джина. Выбор текил, вермутов, аперитивов, ликеров, абсентов, портвейнов и хересов поменьше, цены от 220 рублей за стопку. Винная страничка в меню тоже есть. Бокал за 200 рублей, бутылка от 900 рублей. Сгруппированы по цветам, а не по странам.

Любители пивных напитков смогут выбрать себе что-то из лаконичного крафтового предложения (250 рублей за бутылку).

Для желающих интересных вкусов без градуса есть лимонады (от 300 рублей) — в том числе и экзотические, с пюре личи, сиропом барбариса.

Цены на сок, минеральную и газированную воду в баре от 90 рублей. Чай стоит от 120 рублей — и классический, и немного фантазии: манго с ананасом и чили, пряный намасте. Привычные варианты кофе — от 90 рублей, из необычного — цитрусовый и арахисовый раф.

Завершает меню две странички с едой. Салаты (от 210 рублей) без названий, но описания аппетитны — с медовым ростбифом и копченом сулугуни, с цукини и моцареллой. Большой выбор закусок (от 100 рублей), где можно найти и гренки, и сыр, и тартар из семги с базиликом, и пряные креветки.

С десертами (от 220 рублей) все просто — их два. Либо мороженое на сливочном шоколаде с кедровым орехом, либо корзинки из сливочного шоколада с банановым творогом.

Из горячего (от 240 рублей) в баре найдутся и сэндвичи, и бургеры, и внезапно сувлаки. А филе миньон подается с винно-вишневым соусом.

Есть в меню и супы, от 250 рублей. Совершенно разноплановые, как и еда в других разделах. Здесь и сырный, и зеленый из брокколи, и сливочно-томатный с морепродуктами.

Отдельно в меню представлены пасты (от 220 рублей) — с курицей, грибами и морепродуктами.

Еда: долго светила фонариком и зачитывала составы. Из напитков выбрали с подругой два сета шотов — Miel nut и Black Berries. Первый — на основе настойки на имбире с хреном, медом и грецким орехом, дополненная соком лимона, персиковым соком и ореховым сиропом. Второй сет ягодный — в нем настойка с иргой и виноградом сочетается с черноплодной рябиной, вишневым соком, сиропом ежевики и соком лимона.

Из еды решила попробовать сливочно-томатный суп с морепродуктами и бургер с мраморной пиканьей и сыром чеддер.

Первыми принесли шоты. Хотя пить их как шоты не хотелось — вкусы очень любопытные. Miel nut (250 рублей за 6 шотов) запомнился неординарным сочетанием настойки на хрене с персиковым соком. Такая сладость и острота, и уже потом чувствуешь нотки имбиря.

Black Berries (250 рублей за 6 шотов) совсем другой, сладко-ягодный, словно пьешь и закусываешь конфетой. Доминируют вкусы черноплодки и ежевики.

Затем подали суп и через пару минут бургер. И это несмотря на мою просьбу подавать еду неодновременно — сначала согласились, но потом принесли все, сказав, что в заведении подача по готовности.

Сливочно-томатный суп с морепродуктами (300 рублей) оставил приятное впечатление. Нежные томаты черри без кожуры, немало морепродуктов, они не крошечные, не перемороженные: креветки, мидии, кальмары. Вкус у супа насыщенный, без горечи, которая случается у рыбных блюд. Сливочный, но не тяжелый или жирный.

Бургер с мраморной пиканьей и сыром чеддер (300 рублей) порадовал красивой подачей. К бургеру идут черные перчатки. Булка- ненавязчивая по вкусу, ничего не портит, но и отдельного впечатления не производит. Соусы острые, мясо не показалось жилистым, хотя иногда стейк из верхней части тазобедренного отруба мраморной говядины этим грешит. Котлета без лишних добавок, аппетитная. Отдельно томатный соус нужен, пожалуй, для картошки. Она классическая, без излишней жирности. Впечатление от блюда хорошее, было бы еще вкуснее, если бы бургер не остыл пока я ела суп.

Счет: 1 100 рублей за два сета шотов, бургер и суп.

Итого: услышав название «Барин», сначала представила себе помещика, любящего хорошо погулять («Барин приехал!», как кричали купцы в «Бесприданнице») и потому была настроена скептично. Но оказалось, что коктейли здесь интересные, еда вкусная, цены не выше других по Томску. Девушка нас обслуживала очень внимательная, к сумраку и обилию красной мягкой мебели привыкаешь. Еще зайду что-нибудь продегустировать, тем более, что расположено заведение удачно.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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