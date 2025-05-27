Главный городской пляж Томска планируют открыть в первой половине июня

27 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске продолжается подготовка к открытию пляжа на «Семейкином острове», которое запланировано на первую половину июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, уже заключен договор с Центром гигиены и эпидемиологии, взяты пробы воды и песка, проведена противоклещевая обработка и дератизация.

Также поданы заявки на подключение электричества и водоснабжения. В рамках подготовки предполагается проведение очистки дна акватории пляжа. Соответствующий договор также подготовлен.

Напомним, в прошлом году главный городской пляж Томска открылся для посетителей 15 июня.

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