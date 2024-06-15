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В Томске открылся главный городской пляж

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Сегодня, 15 июня, в Томске открылся пляж на Семейкином острове, сообщает пресс-служба мэрии.

Предварительно здесь покосили траву, провели противоклещевую обработку, установили питьевые фонтанчики, туалет модульного типа. Пляж оборудован лежаками, пляжными зонтами и деревянными рулонными дорожками.

Специалисты подключили водоснабжение, а сотрудники Всероссийского общества спасения на водах очистили акваторию пляжа от мусора. На месте отдыха также дежурят спасатели и медицинский работник. Общественный порядок поддерживают сотрудники частного охранного предприятия.

Ранее сообщалось, что главный томский пляж прошел проверку Роспотребнадзора.

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