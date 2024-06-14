Главный томский пляж прошел проверку Роспотребнадзора

14 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Роспотребнадзор выдал положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по итогам экспертизы на Семейкином острове. Почва и вода здесь соответствует нормам, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проанализировали взятые на пляже пробы по микробиологическим, паразитологическим, химическим и радиологическим показателям. В итоге сегодня региональное управление Роспотребнадзора выдало заключение на соответствие водного объекта санитарным правилам. Теперь пляж может официально открываться.

В сообщении также уточняется, что проводить исследования необходимо проводить раз в 10 дней. Если в двух пробах воды подряд будет обнаружено нарушение гигиенических нормативов купание запретят. Кроме того, собственник пляжа должен ежедневно проводить влажную уборку туалетов, душевых.

Другие пляжи региона пока не готовы принимать отдыхающих из-за отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего безопасность воды, почвы, а также создание условий для комфортного отдыха людей.

Ранее сообщалось, что запланированное на середину июня открытие пляжа на Семейкином острове переносится из-за перелива дороги.

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