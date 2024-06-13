Открытие главного томского пляжа переносится

13 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске перенесли открытие пляжа на Семейкином острове. Причиной этого стал перелив ведущей к нему дороги.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на пляже провели подготовительные работы, скосили траву и обработали территорию от клещей. О новой дате начала работы будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что главный городской пляж планировалось открыть в середине июня.

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