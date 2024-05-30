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Пляж на Семейкином острове в Томске планируют открыть к середине июня

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В Томске ведутся подготовительные работы к открытию пляжа на Семейкином острове. Здесь взяли пробы воды и грунта на соответствие санитарным показателям. Открытие пляжа запланировано на 14 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, традиционно на Семейкином острове установят лежаки, пляжные зонты и деревянные рулонные дорожки. На пляже подключат водоснабжение, а сотрудники Всероссийского общества спасения на водах очистят территорию от мусора. А еще перед началом сезона здесь скосят траву и проведут противоклещевую обработку, установят питьевые фонтанчики и туалет модульного типа.

На пляже в течение всего сезона будут дежурить спасатели и медицинский работник. За порядком будут следить сотрудники частного охранного предприятия.

До пляжа можно будет добраться на маршрутном автобусе №4т, который каждый час отходит от Лагерного сада до поселка Нижний Склад. А также на теплоходе «Надежда-2», который следует до садового товарищества «Зайчик» три раза в день.

Напомним, в прошлом году пляж на Семейкином острове был официально открыт 16 июня.

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