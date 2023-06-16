Главный томский пляж прошел проверку и официально открыт

16 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 16 июня, в Томске официально открылся пляж на Семейкином острове, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее специалисты провели анализ проб воды и почвы. Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Анализы показали, что вода и песок на момент отбора проб соответствовали требованиям безопасности по гигиеническим нормативам.

На территории пляжа подрядчики убрали мусор, скосили траву и провели противоклещевую обработку. Было закуплено дополнительное оборудование для комфортного пребывания отдыхающих, заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения.

Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. Общественный порядок будет обеспечен частным охранным предприятием.

В течение сезона для посетителей пляжа муниципальные учреждения культуры и спорта проведут развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что организаторы пляжей в Томской области несколько лет не получали санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие водных объектов санитарным правилам.

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