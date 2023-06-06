На главном пляже Томска завершается подготовка к открытию

6 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Территорий городского пляжа на «Семейкином острове» в Томске готова к открытию пляжного сезона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, уже проведены торги по лежаков и зонтиков, заключены договоры на подключение электроэнергии и водоснабжения, а также по охране и спасению людей на воде.

Все необходимое для комфортного отдыха оборудование уже завезено на пляж, скошена трава и убран мусор, а также проведена противоклещевая обработка.

25 мая были переданы на анализ в «Роспотребнадзор» пробы воды и грунта. Как только администрация города получит положительное заключение, пляж будет открыт для посещения.

Ранее сообщалось, что организаторы пляжей в Томской области несколько лет не получали санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие водных объектов санитарным правилам

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