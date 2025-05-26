Томичам расскажут, как музейщики спасали бесценные экспонаты в годы Великой Отечественной войны

В пятницу и субботу, 30 и 31 мая, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдут две лекции в рамках выставки «Светопись памяти». Томичам расскажут о том, как в годы Великой Отечественной войны музейщики спасали ценнейшие коллекции, а также реэвакуировали их.

Обе лекции прочтет куратор выставки «Светопись памяти», кандидат исторических наук, заведующая отделом рукописей ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Александрова. Первая встреча будет посвящена подвигу музейных хранителей, которые в военное время одержали собственную победу в борьбе за сохранение культурных ценностей для будущих поколений.

«Хранителям военного времени выпало немало испытаний: спешная эвакуация основных коллекций, поддержание поврежденного бомбежками здания, наблюдение за состоянием оставшихся экспонатов. Временная крыша из досок и толя не выдерживала снега зимой, талой воды и дождей весной и осенью; летом боролись с сыростью — музейный аврал был круглогодичным», — рассказывают организаторы.

Лекция пройдет в пятницу, 30 мая. Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

Вторая лекция Натальи Александровой будет посвящена теме «Серия фотографий Николая Ивановича Свищова-Паолы. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны». Томичам расскажут, как появилась подборка из более чем 200 сюжетов из жизни учреждения.

«Назначенный на пост директора ГМИИ им. А.С. Пушкина в начале 1944 года известный скульптор Сергей Меркуров пригласил запечатлеть процесс восстановления музея из военной разрухи не менее известного мастера — фотографа Николая Свищова-Паолу, — отмечают организаторы. — Фотохроника фиксирует состояние залов, импровизированные хранилища слепков, поврежденные экспонаты, ремонт стеклянной крыши, реэвакуацию коллекций, реставрацию художественных произведений».

Вторая лекция пройдет в субботу, 31 мая. Начало в 12.30, вход свободный по предварительной регистрации.

Оба мероприятия состоятся в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а).

Напомним, проект «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола» презентовали в томском «Кабинете Пушкинского» 8 мая. Экспозиция рассказывает о хранительском подвиге музея в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены 60 отпечатков фотографий, повествующих о разрушениях и восстановлении Пушкинского музея авторства художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы, копии исторических документов, четыре видеоинсталляции современного калининградского художника Артёма Терентьева и фильм, созданный специально для проекта.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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