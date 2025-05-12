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В Томске открылась выставка, памяти хранительского подвига Пушкинского музея в годы войны

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В минувший четверг, 8 мая, в «Кабинете Пушкинского» прошла презентация проекта «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола». Экспозиция рассказывает о хранительском подвиге музея в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлены 60 отпечатков фотографий, повествующих о разрушениях и восстановлении Пушкинского музея авторства художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы, копии исторических документов, четыре видеоинсталляции современного калининградского художника Артёма Терентьева и фильм, созданный специально для проекта.

В рамках проекта пройдет серия лекций, за расписанием можно следить на сайте.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

Фото: Савелий Петрушев

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