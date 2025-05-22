В Томске утвердили новую транспортную схему
22 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания
Сегодня, 22 мая, в Томске городская транспортная комиссия утвердила новую транспортную схему, которую ранее представили на заседании Гордумы.
В пресс-службе мэрии уточнили, что после обращения горожан и депутатов в итоговый проект были внесены изменения. В частности, маршрут №8/9 остался без изменений.
Предполагается, что новая схема заработает с ноября этого года.
Напомним, проект новой транспортной схемы был разработан экспертами Сибирского автомобильно-дорожного университета. Ознакомиться с предлагаемой схемой изменениями можно здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».