Эксперты представили свои предложения по обновлению транспортной схемы Томска

14 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 14 мая, эксперты представили проект новой транспортной схемы Томска представителям профильной комиссии городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии.

В новой схеме предлагается изменить маршрут №4: он не будет заезжать в п. 105-й квартал и Нижний склад. Эти направления переходят в маршруты №36, 37. Они, в свою очередь, не будут ездить по пр. Фрунзе, улицам Сибирской и Алтайской. Вместо этого их маршрут продлят до пл. Ленина.

Также эксперты предложили синхронизировать маршрут №33 и №30 при движении в мкр. «Солнечный». Согласно новой схеме, движение автобусов №5 может быть продлено до ул. Королева, а маршрут №11 будет заезжать на ул. Интернационалистов и ул. Осетровую.

Движение всех рейсов автобусов №38 предлагают продлить до Приборного завода, а в маршруты №13/14 добавить ул. Кольцевую.

Маршрут №53 сможет заезжать в Зеленые горки через ул. Дизайнеров, ул. Василия Болдырева. Все автобусы №20 в обновленной схеме будут следовать до кладбища «Бактин». В маршруте №23 исключено следование по ул. Кольцевая до конечной остановки «Инженерный центр», но добавлены улицы Энтузиастов, Демьяна Бедного, Тургенева и Осенняя.

Маршруты №26, 29, 19 и 12 оставлены без изменений.

— При разработке придерживались главного принципа — «не навреди». По распоряжению мэра, исходили из того, что схема должна быть улучшена и доработана, а не кардинально изменена, чтобы не доставлять томичам дискомфорт, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В рамках заседания были зафиксированы предложения, озвученные на комиссии. Кроме того, до 19 мая депутаты смогут внести свои замечания, а после администрация совместно с экспертами дадут на них ответ.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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