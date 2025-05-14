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Эксперты представили свои предложения по обновлению транспортной схемы Томска

Город, Общественный транспорт, Томские новости, общественный транспорт движение схема интересные новости Томска Эксперты представили свои предложения по обновлению транспортной схемы Томска

Сегодня, 14 мая, эксперты представили проект новой транспортной схемы Томска представителям профильной комиссии городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии.

В новой схеме предлагается изменить маршрут №4: он не будет заезжать в п. 105-й квартал и Нижний склад. Эти направления переходят в маршруты №36, 37. Они, в свою очередь, не будут ездить по пр. Фрунзе, улицам Сибирской и Алтайской. Вместо этого их маршрут продлят до пл. Ленина.

Также эксперты предложили синхронизировать маршрут №33 и №30 при движении в мкр. «Солнечный». Согласно новой схеме, движение автобусов №5 может быть продлено до ул. Королева, а маршрут №11 будет заезжать на ул. Интернационалистов и ул. Осетровую.

Движение всех рейсов автобусов №38 предлагают продлить до Приборного завода, а в маршруты №13/14 добавить ул. Кольцевую.

Маршрут №53 сможет заезжать в Зеленые горки через ул. Дизайнеров, ул. Василия Болдырева. Все автобусы №20 в обновленной схеме будут следовать до кладбища «Бактин». В маршруте №23 исключено следование по ул. Кольцевая до конечной остановки «Инженерный центр», но добавлены улицы Энтузиастов, Демьяна Бедного, Тургенева и Осенняя.

Маршруты №26, 29, 19 и 12 оставлены без изменений.

— При разработке придерживались главного принципа — «не навреди». По распоряжению мэра, исходили из того, что схема должна быть улучшена и доработана, а не кардинально изменена, чтобы не доставлять томичам дискомфорт, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В рамках заседания были зафиксированы предложения, озвученные на комиссии. Кроме того, до 19 мая депутаты смогут внести свои замечания, а после администрация совместно с экспертами дадут на них ответ.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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