Томичей приглашают на героическую ночь в Музей славянской мифологии

Завтра, 16 мая, в Первом музее славянской мифологии пройдет «Героическая ночь». Её гостей ждут реконструкция быта служилых людей, встречи с Бабой Ягой и Лешим, экскурсии, еда на гриле, рок-концерт и шоу теневого театра.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь в музее». Томичи увидят реконструкцию быта и военного дела служилых людей XVI–XVII века. Гости смогут поиграть в городки, расписать скатерть-самобранку, создать «Богатырский меч», поучаствовать в спектакле «Стальное колечко» и пофехтовать. В программе также встречи с Бабой Ягой, Лешим, сказкотерапия, мастер-классы по прядению, гончарному делу и плетению кольчуги.

В «Героическую ночью» состоится торжественное открытие выставки «Верочка. Память земли русской» и экскурсии от собирателя русского костюма Сергея Глебушкина. В программе также лекция «Царь, дурак, богатырь: образ мужчины в фольклоре» и рассказ о первых русских князьях.

В музее будут организованы игровая и творческая зоны, пройдет рок-концерт группы «Переплут». В течение всего мероприятия на крыше музея будет действовать зона отдыха с видами на вечерний Томск с блюдами на гриле и выпечкой.

Финалом мероприятие станет концерт света и тени на площадке перед музеем.

Подробнее о программе «Героической ночи» можно узнать здесь.

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