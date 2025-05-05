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Томичам представили выставку традиционных костюмов, спасенных женщинами в годы войны

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В Первом музее славянской мифологии 1 мая открылась выставка традиционных костюмов XIX века, спасенных на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны — «Верочка. Память земли русской».

В экспозиции представлена не только одежда, но свидетельства очевидцев, произведения искусства из собрания музея, а также коллективная экспозиция из семейных архивов томичей.

Выставка работает до 31 августа.

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Фото: Савелий Петрушев

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