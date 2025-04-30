Во время репетиции Парада Победы в Томске изменится схема движения маршруток

30 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду, 7 мая, в Томске на время генеральной репетиции Парада Победы — с 19.00 до 23.30 — изменится схема движения городского пассажирского транспорта.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, троллейбусы №1, 3 приостановят движение от площади Ново-Соборной до Лагерного сада и площади Южной соответственно.

Автобусы №4, 12, 23, 119, 141 и 308 будут следовать по маршруту «пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту».

Автобусы №19, 26, 30/33, 112, 118, 130, 150, 442 и 443 будут ходить по маршруту «пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — пр. Ленина — далее по маршруту».

Маршрут №29 изменит схему движения от пл. Ленина к Московскому тракту следующим образом: пр. Ленина — пер. Батенькова — ул. Гагарина — ул. А. Беленца — ул. Татарская — пер. Базарный — Московский тракт — далее по маршруту.

Маршрут №53 будет ездить от пр. Ленина — пр. Кирова — ул. Белинского — пр. Фрунзе — далее по маршруту.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением репетиции Парада Победы в Томске ограничат движение на ряде улиц.

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