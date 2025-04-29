Вечером 7 мая в центре Томска ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания
В среду вечером, 7 мая, в Томске ограничат движение на время проведения генеральной репетиции Парада Победы, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения будут действовать с 19.00 до 23.30 на следующих участках:
- пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова,
- пер. Спортивный от ул. Советской до пр. Ленина,
- ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный,
- Московский тракт от пр. Ленина до пер. Типографский.
Иллюстрация: пресс-служба мэрии
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