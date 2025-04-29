Вечером 7 мая в центре Томска ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

29 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В среду вечером, 7 мая, в Томске ограничат движение на время проведения генеральной репетиции Парада Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 19.00 до 23.30 на следующих участках:

пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова,

пер. Спортивный от ул. Советской до пр. Ленина,

ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный,

Московский тракт от пр. Ленина до пер. Типографский.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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