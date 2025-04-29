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Вечером 7 мая в центре Томска ограничат движение из-за репетиции Парада Победы

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В среду вечером, 7 мая, в Томске ограничат движение на время проведения генеральной репетиции Парада Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 19.00 до 23.30 на следующих участках:

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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