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В Томске демонтируют ледовые фигуры на Ново-Соборной площади

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В Томске в связи с потеплением принято решение демонтировать ледяные фигуры, установленные на Ново-Соборной площади.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее специалисты проверили их состояние. Когда некоторые ледовые элементы истончились и стали представлять угрозу обрушения, было принято решение об их сносе.

Напомним, в прошлом году на площади Ново-Соборной были возведены большая и малая ледовые горки, лабиринт, фигура змеи, Снегурочки и Деда Мороза. Также мастера-резчики из разных регионов выполнили 10 фигур в рамках фестиваля «Хрустальный Томск».

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