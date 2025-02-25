В Томске демонтируют ледовые фигуры на Ново-Соборной площади

25 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске в связи с потеплением принято решение демонтировать ледяные фигуры, установленные на Ново-Соборной площади.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее специалисты проверили их состояние. Когда некоторые ледовые элементы истончились и стали представлять угрозу обрушения, было принято решение об их сносе.

Напомним, в прошлом году на площади Ново-Соборной были возведены большая и малая ледовые горки, лабиринт, фигура змеи, Снегурочки и Деда Мороза. Также мастера-резчики из разных регионов выполнили 10 фигур в рамках фестиваля «Хрустальный Томск».

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