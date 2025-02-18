Томская спортсменка победила на первенстве Сибири по дзюдо

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2025 // Фото: tomsk.gov.ru

Томская спортсменка Анаит Хачатурян привезла «золото» первенства Сибирского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, турнир проходил в Кемерове и собрал 131 дзюдоиста из 9 регионов СФО, в том числе Томской области.

По итогам проведенных встреч Анаит Хачатурян стала лучшей в весовой категории до 70 кг, опередив соперниц из Алтайского края и Республики Хакасия.

Дзюдоистка тренируется на базе томской спортивной школы единоборств под руководством Артёма Мотеко.

Об истории дзюдо в Томске можно прочитать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».