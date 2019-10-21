История наших побед. Дзюдо: единоборство, учащее не сдаваться

Партнерский материал / Фото: 21 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Дзюдо — больше, чем вид спорта. Это еще и жизненная философия, умение разумно и ответственно подходить к применению силы. И не сдаваться, раз за разом подниматься, снова вступать в схватку, как бы тяжело тебе ни было.

Российские дзюдоисты борются за «золото» на главных турнирах, а в Томской области этот вид единоборств вновь переживает период становления. Сегодня в «Истории наших побед» — дзюдо в Томске.

Японский вид спорта

1. Дзигоро Кано в молодости; 2) 1936 год. Дзигоро Кано, член Олимпийского комитета улыбается, узнав, что местом для Игр 1940 года выбран Токио; 3) Джигоро Кано в 1937 году Фото: https://commons.wikimedia.org

История дзюдо ведется с мая 1882 года. Именно тогда в токийском буддийском храме Эйсёдзи 21-летний японец Дзигоро Кано создал свою школу «Кодокан», для чего обобщил опыт различных направлений единоборств. Дзюдо — борьба, означающая «мягкий путь». В его основе было дзю-дзюцу (известное также под искаженном названием «джиу-джитсу»), взявшее немало у древней формы национальной борьбы сумо.

В Россию новый вид спорта привез Василий Ощепков, он одним из первых из иностранцев окончил в Японии школу «Кодокан». Получить мастерскую степень ему удалось первым из русских и четвертым иностранцем. После Ощепков вернулся на Родину и начал обучать других — организовал во Владивостоке кружок дзюдо. На занятия ходило около 50 человек. В 1911 году именно во Владивостоке провели первую в мире международную встречу по дзюдо. Затем так получилось, что ученики Василия Ощепкова смешали азы дзюдо с приемами из множества национальных видов единоборств, популярных в СССР. Так родился новый вид борьбы, «самбо». Получилось, что оба направления связаны с Ощепковым.

Василий Ощепков с учениками Фото из открытых источников

Первый Чемпионат мира по дзюдо прошел в 1956 году в Токио, а в 1964 году этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр. А сегодня в Международную федерацию по дзюдо входит 178 стран. В Японии дзюдо занимается около 8 миллионов человек, в остальном мире — более 20 миллионов. По распространенности дзюдо уступает только футболу.

В СССР секцию дзюдо в начале 60-х годов открыли при федерации самбо. В 1972 году спортсменам удалось выиграть первое «золото» Олимпиады. Чемпионом стал Шота Чочошвили.

Сегодня российские дзюдоисты среди лидеров — в 2012 году в Лондоне первые места заняли Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев. В тот же год в Бразилии на командном чемпионат мира по дзюдо мужская сборная России стала сильнейшей.

Дзюдоисты вырастали в Северске

Основатель первой в Томской области ДЮСШ самбо и дзюдо «Юпитер» Шпагин С.А. (слева) и его ученик Липин Б.В. 1994г. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

В Томской области борьбу дзюдо развивали в Томске-7 (теперь — город Северск). Началось все в 1972 году, когда при спортивном клубе «Юпитер» была создана секция дзюдо. Добился этого мастер спорта СССР Степан Шпагин. Спустя 13 лет он же основал первую в Томской области ДЮСШ «Юпитер» по борьбе самбо и дзюдо.

Степан Андреевич популяризировал этот вид спорта — регулярно организовывались чемпионаты и первенства города, области, междугородные турниры. Постепенно пришел и результат. В 1979 году первыми победителями ЦС ФиС по дзюдо стали Александр Андреев (среди юниоров, его тренировали И. Иванов, Борис Липин, Степан Шпагин) и Сергей Козлов (среди юношей, его тренером был Борис Липин). Через год тот же Александр Андреев выиграл первенство России по борьбе дзюдо среди юниоров. В 1981 году Василий Кузнецов (воспитанник тренеров Л. Нестеровой и Степана Шпагина) стал чемпионом России, а Валерий Козлов (ученик Бориса Липина и Степана Шпагина) там же занял 3 место.

Андрей Беляев (воспитанник Бориса Липина) завоевал серебряную медаль, а Игорь Гаман (наставник Степан Шпагин) выиграл бронзовую медаль на первенстве ВЦСПС СССР по борьбе дзюдо среди юниоров.

Среди тех, кто ни раз завоевывал «золото» на первенствах ЦС ФиС, Сибири и различных всесоюзных турнирах — Александр Ежов, Юрий Липин, Юрий Третьяков, Николай Борщенко, Василий Кузнецов, Валерий Козлов, Николай Путин, Вадим Королев, Олег Ушаков, Александр Юрин, Андрей Беляев, Игорь Миронов.

Николай Борщенко и Василий Кузнецов Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Александр Андреев в 1980 году был даже кандидатом в олимпийскую сборную команду СССР. Через год такие шансы были у Валерия Козлова и Александра Юрина. Последнего включили в состав молодежной сборной команды СССР по дзюдо, он работал под руководством главного тренера — первого чемпиона мира, олимпийского чемпиона Владимира Невзорова. Именно Александр Юрин вошел в историю дзюдо Томской области как первый участник международного турнира.

В 1990-2000-х годах успешно выступали ученики Бориса Викторовича Липина. Павел Столбов был многократным победителем и призером первенств и чемпионатов России, завоевал «бронзу» на первенстве СНГ, четыре раза выигрывал Кубок Европейских чемпионов среди клубных команд. В 2001 году он стал первым мастером спорта международного класса России по дзюдо.

Павел Столбов- победитель первенства СССР среди юниоров, 1991 г. Фото из личного архива Б. Липина

Параллельно добивались успехов и дзюдоистки из Томской области. Наталья Вахмистрова стала неоднократным призером чемпионатов Сибири, международных и всероссийских турниров. В 2002 году она первой из воспитанников Томской области получила звание мастера спорта России по дзюдо.

Вместе с Денисом Вышегородцевым Наталья Вахмистрова воспитала таких спортсменов, как Анастасия Болтачева (победителем международного турнира по дзюдо в Италии в 2004 году, серебряный призер 2005 года, бронзовый призер первенства СФО 2006 года) и Дмитрий Богданов (бронзовый призер международного турнира по дзюдо в Италии в 2005 году).

Денис Вышегородцев, (слева), Наталья Вахмистрова, (справа) Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Боролись за медали и воспитанники Валерия Мотеко. Мастер спорта Константин Кривощеков был третьим на первенстве России, а мастер спорта Александр Козлов в 2006 выиграл чемпионат России, в 2007 году — стал серебряным призером чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи, был кандидатом в олимпийскую сборную команду России на олимпийские игры в Пекине. Удалось завоевать бронзовую медаль на первенстве России по дзюдо среди юношей Даниилу Борщенко (воспитаннику Сергея Любченко).

Томичи на ковре проявляли себя значительно меньше. Один из ветеранов единоборств, Сергей Соловцов, считает, что здесь всегда предпочитали самбо:

— Многие занимались и тем, и другим видом спорта. Выезжали самбисты на турниры, снимали куртки, надевали кимоно и шли бороться. Только правила надо было повторить, они были очень похожими. Но побед у томичей не припомню. Единственное, Саша Акулов в Ташкенте однажды хорошо выступил на турнире «Олимпийские надежды». Сейчас нам тоже хвастаться нечем. Я выступаю по ветеранам, в нынешнем году на Европе боролся за 3 место, но проиграл. С Димой Никулиным были на международном турнире в Петербурге, где пять стран боролись за призы, выиграли по медали. Но в основном мы по самбо боремся

Главная цель сегодня — массовость

Наши дзюдоисты Фото из архива РСОО «Томская областная федерация дзюдо»

Тем не менее, и сегодня шансы на медали у тех, кто занимается дзюдо в Томской области, есть. Лидерами стали воспитанники отделений дзюдо в ДЮСШ «Русь» в Северске и СК «Сибирь» в Томске. Лучшие результаты показывает Александра Аскарова, воспитанница Дениса Некрасова из «Сибири». 20-летняя спортсменка стала неоднократной победительницей и призером Первенств Европы среди юниоров, Чемпионатов и Первенств России.

Дзюдоистки на соревнованиях в Чехии. Александра Аскарова — крайняя справа Фото из архива РСОО «Томская областная федерация дзюдо»

— Дзюдо в Томской области сегодня переживает этап становления, это не самый развитый вид спорта. Причина — не было массовости, — поясняет Алексей Филимонов, исполнительный директор областной федерации дзюдо. — Но мы над этим работаем. Сейчас руководство федерации совместно с департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области стремится выстроить инфраструктуру для дзюдо. Ищем залы, начинаем реализовывать национальные проекты. Главная цель — добиться массовости. Из дзюдоистов лучшие результаты показывает Александра Аскарова, есть молодые спортсмены, подающие надежды. Но надо время, чтобы поставить их на ноги. Чувствуем поддержку департамента, его руководитель Максим Максимов лично заинтересован в развитии дзюдо.

Главная специфика развития дзюдо — раньше оно всегда шло рядом с самбо. Затем федерации разделились, и самбистам удалось достичь больших высот. Дзюдоисты хотят изменить ситуацию, но переходный этап всегда не прост.

Поединок Фото из архива РСОО «Томская областная федерация дзюдо»

— Важный вопрос — поиск квалифицированных тренеров. Свободных специалистов у нас нет, значит, надо либо кого-то приглашать, либо ждать, пока наши завершившие выступать спортсмены получат педагогическое образование, — поясняет Алексей Филимонов. — Прямо сейчас явных рывков ждать не стоит. Наша федерация аккредитована второй год, развитием дзюдо стала заниматься новая команда. Мы провели несколько соревнований, стремимся привлекать людей. Дзюдоистов в нашей области пока меньше, чем самбистов. Но потихоньку идем вперед.

Главная задача для наших дзюдоистов сегодня — добиться массовости, привлечь как можно больше детей, популяризовать свой вид спорта.

Открытые региональные соревнования по дзюдо в Северске Фото из архива РСОО «Томская областная федерация дзюдо»

— Организационная поддержка департамента помогает нам найти залы. Финансирование для поездок на соревнования тоже есть, — рассказывает Алексей Филимонов. — Проблема, что не можем до конца освоить. Оказались в замкнутом круге — чтобы ребят включить в сборной команды Томской области, им нужны разряды. Для этого нужны победы на соревнованиях, а соревнований проводится немного. Когда мы поднимем массовость, количество участников соревнований возрастет, количество встреч и побед тоже вырастет. Вот тогда мы сможем включать спортсменов в сборную Томской области и командировать на соревнования.

Чем дзюдо привлекает спортсменов, в чем его особенность по сравнению с другими видами борьбы, и почему постепенно все больше ребят им увлекаются?

— У этого единоборства целая своя философия — дзюдо помогает воспитать необходимые для мужчины качества, — уверен Алексей Филимонов, в прошлом выходивший на ковер. — Чувствовать себя лидером, сохранять спокойствие и уверенность в своих силах. Тренировки помогут юношам достигать целей не только в спорте. Не каждый станет звездным профессиональным спортсменом. Зато дзюдо поможет научиться трудолюбию, упорству и стойкости.

Текст: Мария Симонова

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