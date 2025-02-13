Суд признал самостроем трехэтажное кирпичное здание в историческом центре Томска

13 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Никита Кирсанов

Во вторник, 11 февраля, Октябрьский районный суд признал кирпичное здание в историческом центре Томска на ул. Октябрьская, 56. самовольной постройкой, подлежащей сносу. В качестве истца в процессе выступили представили мэрии, третьим лицом — томское отделение ВООПиИК.

— Снести объект собственники дома должны в течении шести месяцев с даты вступления судебного акта в законную силу. В случае неисполнения решения суда, установлена судебная неустойка, в размере 2 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. На сегодняшний день решение еще не вступило в законную силу, — сообщил «Томскому Обзору» городской департамент правового обеспечения.

Как отмечает Мария Бокова, председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в последние годы в судебной практике по защите территорий исторического поселения от недобросовестных застройщиков наблюдается положительная тенденция.

В качестве примера она приводит решение суда по самовольным постройкам на ул. Загорная, 49 и в отношении проектной документации для планируемого дома по ул. Бакунина, 12 (там на месте снесенного одноэтажного деревянного дома планировалось строительство здания с двумя надземными этажами). В первом случае суд учел во внимание требования об основных строительных материалах. Во втором — руководствовался нормативно-правовыми актами о сохранении объектов деревянного зодчества и требованиями об ограничениях хозяйственной деятельности в границах исторического поселения.

— Полный текст решения Октябрьского районного суда по объекту расположенному по ул. Октябрьская, 56 будет изготовлен в конце февраля. Тогда можно будет предметно говорить о том, что принято судом во внимание, а что нет. Но когда мы выступаем с мэрией в судах на одной стороне, как правило, добиваемся положительного результата. Хотелось бы, чтобы такое взаимодействие крепло, — отмечает Мария Бокова.

Напомним, здание на Октябрьской, 56 располагается на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье» в историческом районе «Болото». Строительство в этой части города возможно при соблюдении определенных ограничений. В частности, предельная высота застройки до конька кровли должна быть не более 12 метров, а основным строительным и отделочным материалом может быть только дерево, допускается возведение первого этажа из кирпича, а второго — из дерева.

Собственник на Октябрьской не учел эти требования при строительстве и возвел на территории исторического района трехэтажное здание их кирпича.

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