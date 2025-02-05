В историческом районе Томска от огня пострадал ценный деревянный дом

5 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 4 февраля, в историческом районе Томска загорелся деревянный двухэтажный дом на улице Лермонтова, 21. Здание является исторически ценным градоформирующим объектом.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, обгорели обрешетка крыши и тамбур. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работали 31 огнеборец МЧС России и 8 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, здание на ул. Лермонтова, 21 по проекту приказа Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения г. Томск было включено в предмет охраны как элемент ценной среды. На данный момент признано аварийным. После расселения его должны были законсервировать и передать для восстановления в муниципальную программу «Дом за рубль».

Ранее из этого списка от огня пострадали два других ценных градообразующих объекта — соседние дома на ул. Шишкова, 21 и ул. Шишкова, 30.

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