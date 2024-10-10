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Накануне в Томске загорелся ценный деревянный дом

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Вчера вечером, 9 октября, в Томске загорелся деревянный расселенный двухэтажный дом по ул. Шишкова, 21.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, сообщение о возгорании поступило в 22.08. Пожар удалось ликвидировать к 00.02. В результате обгорели стены тамбура и квартиры на 1 и 2 этажах, пострадала обрешетка крыши.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 31 человек и семь единиц техники.

По проекту приказа Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения г. Томск, здание было включено в предмет охраны как элемент ценной среды.

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