Евгений Паршуто проведет в колонии после вынесения приговора меньше 2 месяцев

4 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Срок нахождения под стражей бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто после вынесенного во вторник приговора с учетом времени проведенного в СИЗО и под домашним арестом составит меньше двух месяцев, сообщает РИА Томск со ссылкой на представительницу прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что Паршуто был задержан в октябре 2022 года по подозрению «в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями» при строительстве школы в Корнилове. Во вторник Ленинский районный суд Томска приговорил его к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима.

«С учетом времени, которое Паршуто провел в СИЗО и под домашним арестом, от назначенного ему наказания в виде 3,5 года колонии общего режима остается меньше двух месяцев», — сказала представительниц облпрокуратуры.

Также сообщалось, что школа в селе Корнилово под Томском строилась с 2020 года по нацпроекту «Образование», объект не сдан в эксплуатацию до сих пор. В своем последнем слове на заседании суда Паршуто во вторник заявил, что для завершения строительства в настоящее время есть все ресурсы. Он также принес извинения жителям села за то, что их дети «учатся в плохих условиях».

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