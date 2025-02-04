Экс-замгубернатора Томской области Паршуто приговорили к 3,5 годам по делу о строительстве школы

4 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Ленинский районный суд Томска во вторник признал бывшего заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы, сообщает информационное агентство «Интефракс-Сибирь» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Суд постановил признать Паршуто виновным (...) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья Олег Скрябин.

Также суд приговорил проходящих по делу экс-главу Томского района Александра Терещенко с учетом приговора по другому делу — к 4,5 годам лишения свободы, председателя комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи — заместителя начальника управления территориального развития администрации Томского района Анастасию Елизарову — к 2,5 годам условно.

Как сообщалось, по данным следствия, в 2019 году администрация Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» заключили контракт на строительство школы на 200 мест по нацпроекту «Образование» на сумму более 325 млн рублей.

При строительстве нашли десятки нарушений, но заместитель главы Томского района Денис Празукин подписал счета на оплату строительных работ, на основании которых коммерческой организации необоснованно перечислили около 14 млн рублей.

В августе 2022 года СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие полагает, что Паршуто требовал от Терещенко организовать оплату работ, а тот, в свою очередь, давил на Празукина.

Паршуто инкриминируют ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), Терещенко — ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями)

Елизарову обвиняют по ч.1 ст.285 УК РФ. Она, по данным следствия, вместе с Празукиным подписала документы, по которым ООО «СпецМонтажСтрой» получило оплату за строительство школы, несмотря на нарушения.

17 февраля 2023 года Ленинский районный суд Томска приговорил Празукина, заключившего досудебное соглашение, к 1,5 годам лишения свободы условно.

Прокуратура в ходе судебных прений просила суд приговорить Паршуто к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Терещенко — к 3 годам колонии строгого режима (с учетом приговора по другому делу — к 5 годам лишения свободы), Елизарову — к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима.

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