Томичей приглашают на выставку-раздачу котят

28 января 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 1 февраля, в Томске пройдет благотворительная выставка-раздача котят с показательными выступлениями грумеров, лекциями и гаражной распродажей.

Как уточняют организаторы, мероприятие развернется в муниципальной библиотеке «Северная» на Иркутском, тракте, 80/1. На выставке будут представлены котята 3-5 месяцев, кошки и коты (все взрослые животные стерилизованы).

В рамках мероприятия руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова расскажет, почему важно стерилизовать животных. Затем пройдет лекция «Наука и котики», где на примере домашних кошек рассмотрят основы генетики, закономерности наследования окраски и признаки породности. Лектором выступит врач-биохимик, руководитель Исследовательского центра коллективного пользования СибГМУ Мария Худякова. А еще в течение дня грумер проведёт показательные процедуры с подопечными из приюта «Мягкие лапки».

На выставке пройдет презентация сборника «Империя котов. Повелители мрака». Книгу представит редактор, томский писатель Павел Беляев и авторы нескольких рассказов — Елена Лоскутова и Анастасия Колегова. Кроме того, гости смогут приобрести авторские изделия по произведениям Павла Беляева в стиле славянского фэнтези.

На выставке пройдет «гаражная распродажа» различных вещей и аксессуаров. Средства с их продажи будут переданы приюту «Мягкие лапки» и пойдут на приобретение корма и ветеринарных лекарств.

Для помощи подопечным фонда можно принести на выставку угощения для животных, лотки, одноразовые пеленки, клетки №2, 3, 4, 5 и переноски.

Всем желающим взять питомца необходимо прийти с переноской и паспортом для составлением договора. Новоиспеченные владельцы животных получат сертификаты на льготную стерилизацию и первый бесплатный осмотр у ветеринарного врача в ветклинике «Сами с усами». Кроме того, все гости выставки могут рассчитывать на скидочный купон одного из зоомагазинов Томска.

Выставка пройдет в субботу, 1 февраля, в библиотеке «Северная» на Иркутском тракте 80/1 с 13.00 до 18.00.

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