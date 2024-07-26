Томичи смогут опубликовать свои фантастические рассказы о котиках

26 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новокузнецкое издательство «Союз писателей» запустило проект «Империя котов», итогом которого станет выпуск сборника рассказов остросюжетной фантастики, в которых главными героями являются коты. Часть собранных с продажи книг средств пойдет в томское сообщество помощи бездомным животным «Добрые дела».

Как сообщается в группе издательства, редактором-составителем сборника станет томский писатель-фантаст Павел Беляев.

— Всё началось с моей жены Анастасии Беляевой, которая проводила на благотворительных выставках кошек выступления с мыльными пузырями и огненным шоу. А потом в них начал участвовать и я со своими книгами. В итоге встречи стали регулярными, и мой редактор Мария Соседко, глядя на то, как тесно мы сотрудничаем с организатором выставок, предложила выпустить сборник. А средства от его продажи направить на помощь приюту, — рассказал «Томскому Обзору» Павел Беляев. — Потом мы долго разговаривали с Марией по поводу того, что это может быть за сборник — хотелось чего-то необычного и интересного.

В сборник принимаются рассказы, в которых значительная роль уделена кошкам (животные захватывают планету, спасают её, являются результатом сверхсекретных экспериментов и т. д.). Приветствуется также деконструкция образа котика, как милого домашнего животного. Павел уточнил, что в начале идея котов-захватчиков, порабощающих мир, прозвучала как шутка, но затем к ней решили вернуться и развить её в концепте будущего сборника остросюжетной фантастики.

— Нам это показалось интересным и весьма необычным, — отметил Павел Беляев. — Конечно, звучит безумно, но мы верим в талант наших авторов, и, думаю, в итоге должно получиться круто! Я очень горю этим проектом и очень надеюсь, что у нас получится в хорошем плане удивить читателя.

Прислать свои рассказы для участия в проекте можно до 6 августа. Если произведение было ранее не опубликовано в сети, то его возьмут бесплатно и выплатят гонорар по факту продаж первого тиража. Ранее опубликованные работы также могут попасть в книгу, но уже на платной основе.

Авторы проекта отмечают, что они не ограничиваются определенным количеством рассказов. Важнее их качество.

Предполагается, что стартовый тираж сборника составит 500 экземпляров. Они будут распространяться через магазины — партнеры издательства, а также маркетплейсы.

Заявки принимаются по адресу inoe@izdat-kniga.ru. Сюда необходимо прислать рассказ в формате.doc или.docx с темой письма «Империя котов — заявка». В сообщении также должны быть указаны ФИО автора, контактные данные (телефон, электронная почта), название и жанр рассказа.



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