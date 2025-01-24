Новогодняя иллюминация в Томске будет работать до 10 февраля

24 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Работа праздничной иллюминации в Томске продлена до 10 февраля. Соответствующее решения принял мэр города Дмитрий Махиня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

— Ещё работают ледовые городки, дети катаются с горок, без иллюминации все это будет менее праздничным. Поэтому гирлянды будут гореть ещё две недели, создавая настроение зимними вечерами для всех томичей, — сказал мэр Томска Дмитрий Махиня.

Напомним, в конце минувшего года новогоднюю иллюминацию в Томске начали включать до середины декабря и зажжения главной городской елки.

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