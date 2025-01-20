Более 8 тыс. человек посетили крещенские купания в Томске

20 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Накануне, 20 января, в Томске провели крещенские купания, в которые посетили 8 тыс. человек — как участников купания, так и зрителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что для мероприятия в городе оборудовали две купели на Томи в районе ул. Трифонова. Всего в обряде приняло участие 2588 человек, в том числе 143 ребенка. Мероприятие прошло без происшествий.

После завершения купания проруби закрыли ледовыми пластинами. Пока лед не восстановится здесь будет дежурить охрана.

Как проходили купания можно увидеть в нашем материале.

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