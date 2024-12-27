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В Томске скорректировали расписание общественного транспорта в новогоднюю ночью

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Администрация Томска скорректировала режим работы общественного транспорта для удобства томичей, желающих в новогоднюю ночь посетить праздничные площадки на пл. Ново-Соборной.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, 30 и 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графикам выходного дня. Во вторник последние рейсы стартуют от начальных остановок будут не ранее 19:40.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января трамваи и троллейбусы, вышедшие на линию, будут провозить пассажиров бесплатно.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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