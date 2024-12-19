18+
18+
РЕКЛАМА

В новогоднюю ночь проезд на томских трамваях и троллейбусах будет бесплатным

Город, Новый год ❄, Томские новости, транспорт дороги движение город праздники схема проезда интересные новости Томска В новогоднюю ночь проезд на томских трамваях и троллейбусах будет бесплатным

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, томичи смогут бесплатно передвигаться по городу на троллейбусах и трамваях. Муниципальный электротранспорт будет работать до трех утра и поедет по стандартным маршрутам, а бесплатный проезд будет действовать с 22.40, сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко на прошедшей сегодня, 19 декабря, пресс-конференции.

По его словам, также на линии в эту ночь выйдут частные автобусы, по традиции проезд в них будет стоить в два раза больше, чем в обычные дни.

«Не во все точки города имеют возможность дотянуться наш электротранспорт, поэтому и коммерческие перевозки на автобусах также будут организованы. Я всех призываю уточнять информацию о движении маршрутов на странице администрации города Томска. В правом верхнем углу у нас есть новогодней баннер, и там, в том числе, будут указаны перечень маршрутов, которые будут действовать в новогоднюю ночь, и режимы их работы, — сообщил Константин Чубенко.

Он также отметил, что в связи с праздничными гуляниями на Ново-Соборной площади перекрытий дорог в центре города не ожидается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске объявили аукцион на покупку двух троллейбусов за 73,3 млн рублей

21 ноября 2024
Томские новости

Томичам расскажут, как создаются научно-художественные лаборатории в музеях

28 ноября 2024
Томские новости

Летевший из Томска в Таиланд самолет авиакомпании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

2 декабря 2024
Город

Анатомия Томска. История в именах: городские площади

29 ноября 2024
Томские новости

«С любовью, Деду Морозу». В томском Доме искусств открылась новогодняя выставка

11 декабря 2024
Томские новости

В Томске восстановили фасад исторического здания на Крылова

28 ноября 2024
Томские новости

Автобус №112С будет заезжать в Левоберженый Лайф

12 декабря 2024
Томские новости

В Томске до 27 декабря сузят одну полосу на перекрестке Косарева-Кирова

27 ноября 2024
Краеведение

Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

22 ноября 2024