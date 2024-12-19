В новогоднюю ночь проезд на томских трамваях и троллейбусах будет бесплатным

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, томичи смогут бесплатно передвигаться по городу на троллейбусах и трамваях. Муниципальный электротранспорт будет работать до трех утра и поедет по стандартным маршрутам, а бесплатный проезд будет действовать с 22.40, сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко на прошедшей сегодня, 19 декабря, пресс-конференции.

По его словам, также на линии в эту ночь выйдут частные автобусы, по традиции проезд в них будет стоить в два раза больше, чем в обычные дни.

«Не во все точки города имеют возможность дотянуться наш электротранспорт, поэтому и коммерческие перевозки на автобусах также будут организованы. Я всех призываю уточнять информацию о движении маршрутов на странице администрации города Томска. В правом верхнем углу у нас есть новогодней баннер, и там, в том числе, будут указаны перечень маршрутов, которые будут действовать в новогоднюю ночь, и режимы их работы, — сообщил Константин Чубенко.

Он также отметил, что в связи с праздничными гуляниями на Ново-Соборной площади перекрытий дорог в центре города не ожидается.

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