В Томске презентую сборник «Империя котов. Повелители мрака»

12 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 14 и 15 декабря декабря пройдет презентация сборника рассказов «Империя котов. Повелители мрака». В книгу вошли мистические и фэнтезийные истории, где главными героями стали кошки.

Как сообщают организаторы, 14 декабря презентация состоится в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75). Сборник представит его редактор, томский писатель, автор произведений в стиле славянского фэнтези Павел Беляев, а также авторы нескольких рассказов. На встрече все желающие смогут приобрести книгу и подписать ее. Часть собранных средств пойдет в томское сообщество помощи бездомным животным «Добрые дела».

Презентация стартует в 13.00, но в 12.00 гости смогут посетить экскурсию по выставке «Венецианские маски». Стоимость входа на оба события: 200 рублей.

В воскресенье, 15 декабря, в "Новом колледже" (пр. Кирова, 5 стр. 4) состоится вторая презентация и ярмарка-раздача бездомных животных. В 12.30 Павел Беляев расскажет посетителям о сборнике. Здесь же можно будет купить и подписать новинку.

Кроме того, в программе — лекция о важности стерилизации животных, мастер-класс для детей по лепке котика из глины, выставка работ томского художника Руслана Бовчарова, розыгрыш лежанки для животных ручной работы и моментальная лотерея, выставка авторских кукол Олеси Щепёткиной. Гости также смогут купить товары для животных со скидками и получить предсказания от кота Василия. А еще организаторы обещают фуршет.

На ярмарке томичи смогут также пожертвовать животным корма, лотки, одноразовые пелёнки и переноски, клетки.

Всем, кто захочет взять питомца на выставке, необходимо взять с собой паспорт для заключения договора и переноску. Новым хозяевам будет выдан сертификат на льготную стерилизацию животного от БФ «Ирма» и первый бесплатный осмотр у ветеринарного врача клиники «Сами с усами».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».