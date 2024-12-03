Находчивые на сцене и в работе. Как сотрудники «Сибагро» покоряют КВН

3 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Как выяснилось, «Сибагро» — не только успешная компания по производству мясной продукции, но и поставщик веселых и находчивых в телевизионную лигу КВН.

Семь сотрудников холдинга 10 декабря в составе сборной команды КВН предприятия выступят в финале Международной лиги Клуба веселых и находчивых в Минске. И они имеют очень неплохие шансы на победу.

Как в «Сибагро» появился КВН, как формируется сборная и как рождаются лучшие шутки — рассказывают участники команды. Все они — сотрудники предприятий холдинга из разных городов. В Томске ребята встретились перед большим финалом.

Сначала были «Агроняшки»

Команда КВН «Сделано в Сибагро» на сборах Фото: Савелий Петрушев

Желание организовать игры КВН в компании «Сибагро» появилось в 2021 году. Тогда сотрудникам всех предприятий дали задание подготовить творческий номер к Новому году. Кто-то поставил танец, кто-то исполнил песню. А сотрудники томских предприятий холдинга решили подготовить «кавээновский» номер. Собралась команда из шести человек, которые назвались «Агроняшки». Выступление оказалось успешным.

Альбина Степанова, советник Председателя Правления «Сибагро» по деловым коммуникациям Фото: Савелий Петрушев

— Тогда, — вспоминает советник Председателя Правления АО «Сибагро» по деловым коммуникациям Альбина Степанова, — появилась идея собрать команду, отправить ее к Александру Васильевичу Маслякову и выиграть. Однако руководитель холдинга Андрей Петрович Тютюшев посоветовал сначала организовать команды на каждом предприятии, чтобы выявить лучших. В результате в компании появилась своя корпоративная лига КВН «Сибагро». Сегодня в нее входят восемь команд, игры проходят уже третий сезон.

Кстати, все участники сборной команды КВН «Сделано в Сибагро» выступают в составе корпоративных команд своих предприятий.

Участник команды «Сделано в Сибагро» Антон Носков Фото: Савелий Петрушев

— Когда я узнал о внутреннем КВН, то выступил инициатором, мы собрали быстренько команду, съездили — получилось очень неплохо, прошли в финал с первого раза. Причем у нас вообще «кавээнщиков» не было — некоторые даже не знали, что это такое, просто талантливые люди. Но, тем не менее, в прошлом году мы заняли третье место по итогам внутреннего КВНа. И сейчас продолжаем играть, — рассказал участник команды «Сделано в Сибагро», руководитель службы производственного контроля Восточно-Сибирского свинокомплекса Антон Носков.

Участник команды «Сделано в Сибагро» Махсат Мурзажанов Фото: Савелий Петрушев

— Я в команду попал случайно: на почту пришло письмо с предложением — записался. Опыта у меня не было никакого. Но, тем не менее, я получил награду за лучшую мужскую роль! А потом предложили стать участником сборной. Я согласился, хотя сначала переживал. Когда увидел ребят из других команд в полуфинале, все они показались настоящими профи в КВНе, а я просто новичок… Но у нас все хорошо сложилось. Теперь, когда они начинают комплексовать, я им говорю: «Нормально все будет!», — смеется участник команды «Сделано в Сибагро», начальник участка осеменения Уральского свинокомплекса Махсат Мурзажанов. И добавляет: «Когда играешь, мне кажется, прямо молодеешь!»

— Вообще КВН, если смотреть шире, это не просто развлечение. В нашей корпоративной лиге мы видим в нем возможность, в том числе, с юмором рассказать о насущных проблемах холдинга, конкретного предприятия, может быть, даже страны. А это шанс что-то изменить к лучшему, — говорит Альбина Степанова.





Фото: Савелий Петрушев

Сборная команда «Сделано в Сибагро» сформировалась в декабре прошлого года. А уже в январе ребята дебютировали на большой сцене на Международном фестивале «КиВиН-2024» в Сочи. Так соперники в корпоративном КВН стали единомышленниками в сборной.





Капитан команды «Сделано в Сибагро» Никита Фотеев Фото: Савелий Петрушев

— Притирка, конечно, была. Когда начали играть в сборной, мы очень сдружились. Между играми и сборами постоянно созваниваемся, шутим, без «кавээна» — серотониновые ямы, — отметил капитан команды, начальник административно-хозяйственного отдела Кудряшовского свинокомплекса Никита Фотеев.

Покоряем новые рубежи

Репетиция номера Фото: Савелий Петрушев

Дебют в Сочи оказался успешным. Участие в фестивале «КиВиН-2024» принимали более 600 команд, большинство из которых в КВН играет не первый год. Тем не менее, сборная «Сделано в Сибагро» получила приглашение в одну из основных телевизионных лиг Международного союза КВН — Международную.

— Мы соревнуемся с опытными «кавээнщиками», которые играют в КВН по 10-12 лет. Более того, они живут в одном городе и могут репетировать в любое время. Наши ребята живут в разных городах. Перед игрой у нас обычно есть всего две недели, чтобы стать командой. Но мы справляемся! — говорит Альбина Степанова.

Участники сборной знакомятся с новым текстом Фото: Савелий Петрушев

Игры Международной лиги КВН проходят в Минске. В апреле в один день ребятам пришлось отыгрывать сразу 1/8 и ¼. Две игры в один день — такое испытание даже опытные КВНщики называют очень серьезным. Но ребята покорили и эту высоту. Сборная «Сделано в Сибагро» стала победителем 1/8 финала, а по итогам игр завоевала путевку в полуфинал. Он состоялся в сентябре, соперниками ребят были сильнейшие команды из разных регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. Но и здесь выступление оказалось успешным, сборная «Сделано в Сибагро» заняла второе место и прошла в финал. Теперь ребятам предстоит выступление 10 декабря в Минске. Там встретятся шесть лучших команд сезона.

Подготовка к игре идет серьезная. Репетиции проходят в ежедневном режиме, ребята отрабатывают материал, выбирают, что покажут редакторам Международной лиги. А кроме того, посещают занятия по вокалу, танцам, актерскому мастерству.

— Приходится учиться очень многому, тому, что ты не делаешь в повседневной жизни, — говорит Никита Фотеев.

Участница команды «Сделано в Сибагро» Елена Вебер Фото: Савелий Петрушев

— Мы являемся, своего рода, амбассадорами творчества в компании. Потом в своих корпоративных командах транслируем то, чему научились, передаем имеющийся опыт, — рассказала участница команды «Сделано в Сибагро», заместитель директора Томской птицефабрики по первичной переработке Елена Вебер.

Работа и шутки

На репетиции Фото: Савелий Петрушев

Репетиции и обучение — не повод забывать о работе. Все участники сборной занимают ответственные должности на своих предприятиях и не могут себе позволить полностью отключиться на время игр от своих непосредственных обязанностей. Работают удаленно, постоянно находясь на связи с коллегами и вникая в текущие вопросы.

В центре — участница команды «Сделано в Сибагро» Евгения Курочкина Фото: Савелий Петрушев

— Совмещать руководящую должность и КВН, конечно, не просто, но мы стараемся, — говорит начальник службы по работе с персоналом Кудряшовского свинокомплекса Евгения Курочкина.

— КВН — это еще и очень хорошая школа. Преодолевая трудности в игре, на репетициях, ребята учатся решать проблемы и в жизни. КВН — это не просто. Это многочасовые репетиции, критика от редакторов, порой, жесткая. Все это нужно выдержать, пройти через это. Но ребята справляются. Я вижу, как они растут. Уверена, что эти навыки ребятам обязательно пригодятся и в работе, и в жизни! — добавляет Альбина Степанова.

Сочинять шутки команде «Сделано в Сибагро» помогают опытные КВНщики, участники разных лиг Клуба веселых и находчивых. Пишут и сами ребята, а также их коллеги. Перед финалом в Международной лиге в холдинге объявлен конкурс на лучшую шутку. Так что, стать автором сборной может каждый сотрудник компании.





У команды есть своя форма Фото: Савелий Петрушев

— Корпоративный КВН — это про возможности. Про то, что ты можешь не только быть успешным в своем деле, в своей работе. А еще и попробовать себя в качестве артиста, музыканта, певца. Компания дает своим сотрудникам такую возможность. Также корпоративный КВН — это про сплочение коллектива внутри холдинга, про объединение — ведь игры объединяют не только участников, но и зрителей. А вот сборная — это, скорее, проявление внутрикорпоративной гордости и идентичности нас, как «Сибагро», вовне. А еще сборная — это вызов, преодоление и победа ребят над самими собой. Кроме того, наша сборная — это история про то, что невозможное — возможно! И будучи работником сельского хозяйства, можно стать успешным и на большой сцене, — говорит Альбина Степанова.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Егор Хворенков

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