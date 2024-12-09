В Томске планируют установить памятник строителю Петру Пронягину

9 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Памятник легендарному строителю Петру Пронягину могут установить на пр. Кирова в Томске. С инициативой выступили ветераны управления «Химстрой», сообщает телеграм-канал «Союза строителей Томской области».

Решение об установке памятника герою соцтруда, кавалеру орденов Ленина (дважды), Октябрьской Революции и Трудового красного знамени (трижды) Петру Пронягину было принято в ходе совещания в обладминистрации. Одним из предполагаемых мест, где он может быть установлен, названа Аллея строителей на пр. Кирова. Окончательное решение будет принято городской думой после рассмотрения вопроса градостроительным советом.

Пётр Георгиевич Пронягин — инженер-строитель, легендарный руководитель Управления «Химстрой» (Томская область) и участник строительства объектов Атомного проекта СССР (Томск-7/Северск, СХК, объекты Минсредмаша в Новосибирске и в Казахской ССР). Под его руководством с 1967 по 1990 год предприятие также возвело на территории Томской области целый ряд важнейших промышленных предприятий (от ТНХК до животноводческих комплексов), корпуса вузов и НИИ, Дворец зрелищ и спорта, аэропорт «Богашево», ДК «Авангард» и ряд других знаковых объектов.

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