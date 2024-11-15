Анатомия Томска. Главное место в городе

15 ноября 2024 / Томский Обзор

В девятом выпуске «Анатомии Томска» подводим итоги благоустроительного сезона в городе.

В нашем совместном с мэрией Томска проекте к 420-летию города мы рассказываем интересные истории о главных символах и местах региональной столицы. В этот раз тема нашего выпуска — обустройство общественных пространств, в частности, скверов и небольших парков в разных частях города. Обозреваем, что было сделано в 2024-м.

Какие пространства в этом году благоустраивали, как происходит их выбор и откуда берутся средства на ремонт? Об этом мы спросили заместителя мэра Томска по благоустройству Николая Глебовича.

— В этом году в благоустройство парков и скверов было вложено более 84 млн рублей. Эти средства поступили благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» из городского, областного и федерального бюджетов. В проект входит программа «Формирование комфортной городской среды». Она хороша тем, что вовлекает горожан в изменение пространства вокруг себя. Абсолютно каждый житель города с помощью госуслуг может авторизоваться и проголосовать за то, где будет благоустроен парк или сквер в следующем году. Мы всегда стараемся привлечь как можно больше людей к голосованию, нам помогают волонтеры. Участников очень вдохновляет, когда побеждают проекты, которые они выбрали и за которые голосовали, — рассказывает Глебович.

В этом году, по его словам, были закончены работы в 12 парках и скверах Томска. Подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства привели в порядок около 24 тыс. квадратных метров общественных пространств. В них уложили плитку, установили качели-скамейки и разного рода малые архитектурные формы. Самые заметные в этом году, конечно, беседка и пергола в Буфф-саду, подчеркивает Глебович.

— Малые архитектурные формы – это то, что дополняет благоустроенное пространство. Красивейшие пергола и беседка в Буфф-саду создают настроение для прогулок. Да и в других парках есть лавочки-качели, на которых всем хочется задержаться на долгое время, — говорит Наталья Кинева, заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска. — Мы также высадили более тысячи зеленых насаждений - деревьев, кустарников и многолетних растений. К подбору растений мы подходим серьезно, обсуждаем с профессионалами – что будет расти, не тесно ли будет деревьям, как оно будет себя чувствовать на определенном месте, с определенной почвой. Яркий пример – в этом году прореживали хвойники, пересаживали их, чтобы деревья не гибли из-за близкого соседства друг с другом, это разумный подход. Радует, что появляются новые растения, например, клен Гиннала в «Купеческом» сквере на пер. Дербышевского. В Буфф-саду у старых камней высадили ивы, там земля обводненная, растения должны прижиться хорошо. А вот возле каскадного фонтана на пригорке совместно с волонтерами посадили горную сосну, тоже подбирали оптимальное расположение.

Давайте пройдемся по площадкам этого сезона.

«Купеческий» сквер в пер. Дербышевский, 17 — один из 12 облагороженных в этом сезоне, получил свое название в память о томском купце Иване Степановиче Вильянове. С его усадьбы начался этот переулок — Вильяновский — позднее переименованный в честь большевика Николая Дербышева. А «Районный сквер» появился на углу переулка Дербышевского и центрального городского проспекта, по адресу Ленина, 162. Этот небольшой пятачок словно продлил аллею, идущую по Дальне-Ключевской.

Купеческое прошлое и у поселка Ново-Карьерный на Ушайке. В этой части Степановки когда-то находились загородные дачи томских купцов, а этим летом появился небольшой сквер по адресу пос. Ново-Карьерный, 3.

Еще один сквер неподалеку от Ушайки обустроили почти в сердцевине исторического района Болото — на ул. Загорной, 56. Это хоть и самый центр города, район с обилием низкоэтажной частной застройки не избалован благоустройством.

— С каждый годом в Томске появляется все больше парков и скверов - мест, где томичи могут проводить время, гулять с детьми, встречаться и общаться. Логично, что эти общественные пространства разные, каждое имеет свой характер, уникальные детали, — рассказывает Николай Глебович, заместитель мэра по благоустройству. — Важно отметить, что мы обновляем не только центр, но и удаленные места. Например, вместо старых расселенных домов на Дербышевском появился «Купеческий» сквер. Или на ул. Загорной – уютный небольшой парк радует томичей. Сама суть этого проекта – чтобы в городе было комфортно везде.

Сквер на Ивановского, 3-13, отдельное название не получил — это просто территория, где появилось несколько функциональных и удобных зон для жителей. Схожую территорию приводили в порядок и в переулке Баранчуковском, 4 — правда, она свое название получила, теперь этот «Медицинский сквер». Здесь обустроили транзитные дорожки с МАФами, организованные парковочные места и установили освещение.

Похожие работы шли и недалеко от микрорайона "Радонежский" — территория по ул. Трудовой, 15-17. Здесь отсутствовало освещение и тротуарное покрытие, находились травмоопасные объекты и поваленные деревья. В результате, на площадке появились транзитные дорожки, скамейки, урны и информационные щиты.

Сквер на Профсоюзной (ул. 5-й Армии, 18а) в районе стадиона «Восход» получился небольшим компактным сквером на месте давно снесенного дома. Теперь на замену пустырю выложили плитку и установили скамьи и урны.

Березовая роща в мкр. «Солнечный» на Обручева, 10-12, хотя она тоже является ООПТ. В этом месте шли работы второй очереди благоустройства, как и на аллее по ул. Пушкина, у домов 52-54, где положили плитку, обновили лавочки и озеленение.

Еще одна важная точка — тропа здоровья в лесопарке «Солнечный», проходящая вдоль Иркутского тракта от ул. Беринга до ул. В.Высоцкого. В прошлом году здесь обустроили дорожки и входы-выходы, а в этом смонтировали освещение.

Ну и конечно, продолжались работы в Буфф-саду, о них мы рассказывали в четвертом выпуске нашего проекта.



Томичи уже оценили оригинальные обновленные дизайны общественных пространств - они почти никогда не пустуют. Проекты на следующий год, отмечает Николай Глебович, «уже отголосованы жителями Томска», поэтому сейчас в мэрии ждут формирования бюджета и доведения финансов до Томска, чтобы начать работы, как только наступит следующий благоустроительный сезон.

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

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