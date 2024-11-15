Жители части Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварии
15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Сегодня, 15 ноября, в Томске жители более 500 домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды на время проведения работ по устранению повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм.
Как уточняет пресс-служба мэрии, отключение продлится с 13.00 до 19.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам.
Будет организован подвоз воды:
- С 13:00 до 14:45: улица Рабочая, 46 и улица Любы Шевцовой, 4;
- С 15:00 до 16:45: улица 1-я Ново-Деповская, 29 и Иркутский тракт, 61/1;
- С 17:00 до 19:00: улица Ракетная, 33, Иркутский тракт, 74.
На время отключения томичей просят держать краны в закрытом положении во избежание затоплений жилых помещений.
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