Жители части Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварии

15 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 15 ноября, в Томске жители более 500 домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды на время проведения работ по устранению повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм.

Как уточняет пресс-служба мэрии, отключение продлится с 13.00 до 19.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам.

Будет организован подвоз воды:

С 13:00 до 14:45: улица Рабочая, 46 и улица Любы Шевцовой, 4;

С 15:00 до 16:45: улица 1-я Ново-Деповская, 29 и Иркутский тракт, 61/1;

С 17:00 до 19:00: улица Ракетная, 33, Иркутский тракт, 74.

На время отключения томичей просят держать краны в закрытом положении во избежание затоплений жилых помещений.

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