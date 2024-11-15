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Жители части Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварии

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Сегодня, 15 ноября, в Томске жители более 500 домов в Октябрьском районе Томска останутся без воды на время проведения работ по устранению повреждения водопроводной линии диаметром 600 мм.

Как уточняет пресс-служба мэрии, отключение продлится с 13.00 до 19.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам.

Будет организован подвоз воды:

На время отключения томичей просят держать краны в закрытом положении во избежание затоплений жилых помещений.

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