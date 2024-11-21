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В Томске объявили аукцион на покупку двух троллейбусов за 73,3 млн рублей

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Администрация Томска разместила аукцион на приобретение двух троллейбусов с увеличенным автономным ходом, сообщает пресс-служба мэрии.

Начальная цена контракта за две единицы составляет 73,3 млн рублей. Согласно аукционной документации, гарантированный пробег автономного хода троллейбуса при следовании вне контактной сети должен быть не менее 20 километров. Также транспортное средство должно быть низкопольным, с возможностью осуществлять перевозку маломобильных категорий граждан.

Какие именно модели троллейбусов будут закуплены станет известно после подведения итогов торгов в начале декабря.

Ранее мэр Томска отмечал, что власти намерены приобрести два троллейбуса с автономным ходом до конца года. Решение было принято после тестирования электробуса модели 62181 «Генерал». Транспорт успешно показал себя на дороге, а также понравился томичам.

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